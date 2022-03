Pulse marca o retorno da Abarth ao Brasil

Titular da coluna Layout e editora-executiva do Anuário do Ceará

O Fiat Pulse Abarth será prêmio do vencedor do BBB 22

A Fiat apresentou a Abarth para todo o País, durante a prova "bate-volta" do programa Big Brother Brasil (BBB) deste domingo, 13. A "marca do escorpião" retorna ao Brasil na forma de um SUV, destacando características como performance, tecnologia & inovação.

“Nosso planejamento visa a implementação da marca Abarth, e não apenas o lançamento de um novo produto. A Abarth é esportiva na sua essência, é excitante, provocante. É essa combinação que vai gerar valor tanto para a Abarth quanto para a própria Fiat”, afirma Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat para América do Sul (brand e comercial).

Desenvolvido no Brasil e com produção nacional, o primeiro produto da marca será o Pulse Abarth, previsto para chegar no último trimestre do ano. Com ele virá uma série de iniciativas para implantar a marca no País. O executivo destaca a primeira delas. “Nesta segunda-feira, 14, entra no ar a plataforma digital que criamos para nos aproximar deste cliente apaixonado por performance. Ao se cadastrar nela, ele vai começar a receber informações exclusivas sobre a marca e sobre o Pulse Abarth ao longo dos próximos meses, até que o modelo seja lançado oficialmente”.

Outra medida diz respeito à rede de concessionárias Fiat, que terá lojas especializadas na venda de Abarth, com identidade visual exclusiva e que contará com vendedores treinados para um atendimento dedicado.

A trajetória da marca - historicamente ligada a competições - também poderá ser conferida no Brasil, que este ano vai abrigar a Fórmula 4, equipada com motores Abarth.

“É um privilégio participar deste momento da marca Abarth, que certamente vai proporcionar experiências extraordinárias para os nossos clientes e para todos os apaixonados por velocidade e esportividade”, conclui Zola.

A Abarth já teve dois modelos vendidos no País. Em 2002 foi o Stilo. A versão mais potente do hatch era equipada com um motor cinco cilindros, 2,4 litros, 167 cv de potência e 22,8 kgfm de torque. Sua velocidade máxima era de 212 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h em apenas 8,4 segundos.

Já em 2014 foi a vez com o 500 Abarth que fazia de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos. O compacto era equipado com o propulsor 1.4 Multiair 16 V Turbo com 167 cv e 23 kgfm. O design também trazia referência à esportividade da marca, com 16 elementos espalhados pela carroceria e interior do modelo, compondo linhas e contornos exclusivos.

Além disso, contava com duplo escapamento cromado, exclusivos faróis e rodas de liga leve de 16 polegadas, faixas laterais nas cores vermelho, branco e preto e capa dos retrovisores externos acompanhando a mesma cor da faixa.





