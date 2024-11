Fastback híbrido não tem autonomia elétrica, mas usa energia para economizar combustível

Fast Back híbrido Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Stellantis

O Fastback, SUV coupé da Fiat, ganhou duas versões híbridas para a linha 2025. A novidade, no entanto, está longe das expectativas de quem esperava evolução na autonomia e potência. Mesmo equipado com motor elétrico, o carro não consegue rodar sem combustível —por isso o sistema é chamado de híbrido leve. Apesar disso, não deixa de ser uma boa opção para quem prioriza custo-benefício. A motorização do sistema a combustão é a mesma da versão anterior: T200 1.0 flex, com 130 cv e torque de 20,4 kgfm. Já o motor elétrico tem 12V e 3kW, mas não gera potência adicional. A função dele, segundo a Fiat, é fornecer torque extra ao motor a combustão para melhorar a eficiência energética e reduzir o consumo de combustível. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com essa configuração, o Fastback roda mais km com menos gasolina ou etanol. De acordo com a Fiat, em relação ao modelo a combustão, o carro teve uma redução de 11,5% no consumo de gasolina e de 9,8% no de etanol nas viagens urbanas. O SUV percorre, em média, 8,9 km/l com etanol e 12,6 km/l com gasolina.

O POVO testou a versão híbrida do Fiat Fastback em Campinas (SP) num percurso urbano de aproximadamente 15 km. Ainda que seja um desafio colocar à prova a capacidade de um carro com pegada esportiva no trânsito de uma grande metrópole, restaram mais impressões positivas do que negativas sobre o carro ao fim do trajeto.

Veja imagens Volante Fast Back híbrido Crédito: Fiat/Stellantis Fast Back híbrido Crédito: PEDRO BRITO/Fiat/Stellantis Bancos Fast Back híbrido Crédito: Fiat/Stellantis Interno Fast Back híbrido Crédito: Fiat/Stellantis Desempenho

A começar pela performance, o Fastback se mantém forte e versátil. É um veículo com arranque satisfatório e bom sistema de frenagem, tudo o que um condutor precisa para encarar o “para-para” do trânsito nas grandes cidades.

Em linha reta, o SUV correu com facilidade, destaque para o ronco esportivo do motor nas aceleradas mais intensas. Para quem prefere carro silencioso, o barulho não passa despercebido, mas não chega a incomodar ou atrapalhar o diálogo de quem esteja a bordo, por exemplo. Como em qualquer percurso urbano, o Fastback enfrentou buracos e desníveis em trechos de pista asfáltica. A resposta da suspensão foi positiva. O carro conta com sistema independente nas rodas dianteiras e barra estabilizadora para evitar trepidações e desconforto para os ocupantes do veículo durante os trechos com pavimento irregular. Tecnologia

A versão híbrida traz poucas mudanças em relação ao modelo anterior. Uma delas é o novo painel de instrumentos digital de 7”, que confere mais modernidade à cabine.

A central multimídia tem 10” e possui conectividade sem fio para os sistemas Android Auto e Apple Carplay. Com mais de 30 funcionalidades, a central permite que o usuário tenha acesso à localização do veículo pelo smartphone, smartwatch ou até através de um assistente pessoal como Alexa ou Google Assistant. Na linha do que já existe na maioria dos SUVs, o carro também conta com wireless charger (carregador por indução), navegação embarcada com trânsito em tempo real de série, função TC+ que garante melhor frenagem em condições de baixa aderência, controle de estabilidade, câmera de ré e ar-condicionado automático digital com saída para os bancos traseiros.

Segurança

Assim como nas versões a combustão, o Fastback híbrido possui quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais. Segundo a Fiat, eles são equipados com uma tecnologia de dupla função que protege a cabeça e o tórax ao mesmo tempo.

O carro também segue equipado com sistemas avançados de assistência à direção, entregando frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e a comutação dos faróis, que define farol alto e baixo automaticamente.

Sistema híbrido Diferente do híbrido pleno, que roda no modo 100% elétrico, o híbrido leve não tem autonomia sem gasolina/etanol. O sistema híbrido do fastback conta com duas baterias de 12V, sendo uma de chumbo-ácido (localizada no cofre do motor) e outra de íon de lítio (localizada abaixo do banco do motorista).



Cores, versões e preços

O Fiat Fastback híbrido 2025 conta com as cores Preto Vulcano, Branco Banchisa, Cinza Silverstone, Prata Bari, Cinza Strato e a nova Azul Amalfi (exclusiva das versões híbridas: Audace e Impetus). A versão Impetus também oferece o teto bicolor de série. Fastback Audace T200 Hybrid AT - R$ 151.990



Fastback Impetus T200 Hybrid AT - R$ 161.990

Ficha técnica - Fastback híbrido Motor Posição: dianteiro, transversal

Número de cilindros: 3 em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm³ Taxa de compressão: 10,5:1

Potência: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol)

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: sistema eletrohidráulico MultiAir III, com um eixo para as válvulas de escape

Injeção: direta

Combustível: gasolina / etanol

Motor elétrico

Posição: dianteiro, transversal

Tensão: 12V-3kW