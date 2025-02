Fiat Toro chega a 500 mil unidades vendidas no Brasil

Modelo fabricado no Brasil completará 10 anos de existência em 2026

Produzida no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), a picape Fiat Toro alcançou o marco de 500 mil unidades vendidas no Brasil. O modelo foi lançado em 2016 no País.

Recentemente, o veículo da italiana ganhou nova motorização 2.2 Turbodiesel, que entrega 200 cv de potência e 450 Nm de torque. Também reintegrou a versão Ultra com motor Turbo 270 Flex.