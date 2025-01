Fiat Toro estreia versão Ultra com motor Turbo Flex

A Fiat Toro Ultra é a nova opção no topo da linha flex da picape em 2025, equipada com motor Turbo 270 Flex.

No interior, recebeu bancos pretos em couro com costura em vermelho. A Fiat diz que o design cria harmonia para a nova identidade visual da versão, com destaque para uma capota marítima rígida e uma bolsa que acompanha a caçamba.



A italiana afirma que houve mudanças nos motores das versões Flex da Toro. Agora, eles passaram a ter uma potência de 176 cv, tanto no etanol quanto na gasolina, mantendo o torque de 270 Nm.



Além disso, a Toro conta com painel multimídia 10,1”, ar-condicionado digital Dual Zone, sistema Fiat Connect/me, ferramenta de conectividade que oferece mais de 30 funcionalidades para melhorar a experiência de condução e interação do motorista com o veículo, além do sistema ADAS para frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e farol alto automático.