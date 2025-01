Rampage 2025 recebe novo sistema de assistência à direção em três versões

Segundo a montadora, com a adição do ADA (assistente ativo de direção), que combina o uso do Lane Centering (Assistente de Manutenção de Faixa é um sistema de assistência ao motorista projetado para ajudar a manter o veículo dentro de sua faixa de rodagem) e do ACC (piloto automático adaptativo), a Rampage passa a ser capaz de contornar diferentes curvas de forma autônoma em vias sinalizadas mantendo uma velocidade pré-definida.

A picape Rampage , da Ram, nas versões Rebel e Laramie , tanto as equipadas com o motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv quanto com o recém introduzido 2.2 turbodiesel de 200 cv, e a versão R/T 2.0 turbo gasolina, agora possuem sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2 .

Além do contorno de curvas, a aceleração e a frenagem também podem ser efetuadas sem a atuação do condutor em cenários específicos, desde que o motorista mantenha as mãos no volante e atenção à via.

De acordo com a marca, para permitir a detecção das mãos do condutor foi incorporado um novo volante com revestimento premium, sendo perfurado na versão R/T.



Recentemente, o modelo ganhou novo motor 2.2 Turbodiesel para as versões Rebel e Laramie. Com 4 cilindros em linha e 2.184 cm³, o propulsor entrega 200 cv de potência a 3.500 rpm e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque a 1.500 rpm. Outra novidade recente da Rampage foi a introdução da versão Big Horn.



A Ram registrou melhor resultado anual em 2024 desde a chegada ao Brasil em 2009, tendo mais de 23,6 mil unidades comercializadas no ano passado.