ampage estreia versão Big Horn por R$ 237.990

Rampage versão Big Horn 2.2 / Crédito: Divulgação/Ram

Anunciada no lançamento da linha 2025 da Rampage, a versão Big Horn já está disponível em todo o Brasil a partir de R$ 237.990, equipada com o recém-apresentado motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm de torque a 1.500 rpm.

O motor do Big Horn é desenvolvido globalmente e preparado especificamente para as necessidades do Brasil, possui a configuração de 4 cilindros em linha 16V e 2.184 cm³.

Segundo a montadora, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em menos de 10 segundos, enquanto as retomadas de 60 a 100 km/h e 80 a 120 km/h são feitas em 6,4 e 8,0 segundos, respectivamente.

O novo motor trabalha em conjunto com o câmbio automático de nove marchas, com um diferencial 14% mais longo na linha 2025 da Rampage. O resultado pode ser visto no consumo de combustível, que pode chegar a 10,6 km/l no uso urbano e 13,3 km/l em rodovias. Tais números levaram a Rampage 2.2 Turbodiesel a receber a nota máxima "A" no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). É item de série tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente a força para os dois eixos e conta com modo reduzida, além do assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control).

Externo

Externamente, a Rampage Big Horn se diferencia das demais versões pela grade com bordas cromadas e aletas preto brilhante, que destacam o logo RAM cromado na parte superior, além das rodas de liga leve de 17", com pneus 235/65.



Os cromados também estão presentes nas molduras das janelas, nos espelhos retrovisores e no para-choque traseiro, equipado com sensores de estacionamento que trabalham em conjunto com a câmera de ré de alta definição.

O sistema de iluminação é full LED, incluindo os faróis de neblina, que contam com a função cornering para uma iluminação mais precisa em curvas.

A caçamba de 980 litros oferece revestimento interno, iluminação interna de LED e capota marítima como item de série. A tampa traseira, com trava elétrica e amortecimento, pode ser aberta remotamente por meio da chave presencial.



Interno

Internamente, a versão Big Horn apresenta a tecnologia igual a de todas as picapes da Ram. Quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas e a central multimídia com tela de 12,3 polegadas é sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de possuir sistema de navegação embarcado e permitir conexão simultânea para até dois smartphones.

Durante a utilização dos recursos de conectividade, é possível carregar a bateria do smartphone por meio do carregador por indução refrigerado ou em uma das seis portas USB espalhadas pela cabine, sendo três do tipo C para carregamento rápido.

A nova versão da Rampage possui ar-condicionado digital de duas zonas com saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold e chave presencial com partida remota.



Os bancos, revestidos em tecido e forração premium, são na cor preta. O painel de instrumentos e os de porta são macios ao toque e também contam com forração premium. O volante multifuncional tem revestimento premium, borboletas para troca de marcha e permite navegar entre as informações do quadro de instrumentos.

A Rampage Big Horn 2025 também recebe o Ram Connect, a plataforma de serviços conectados da Ram, um aplicativo no smartphone ou smartwatch onde é possível consultar remotamente informações sobre a picape, como quilometragem até a próxima revisão, pressão dos pneus e nível de combustível, além de enviar comandos remotos como dar a partida no motor, por exemplo.

O serviço é gratuito no primeiro ano e disponibiliza um pacote de segurança que inclui alerta em caso de tentativa de furto com assistência para recuperação e socorro 24 horas para emergências. O Ram Connect permite ainda que a picape transforme-se em um ponto de Wi-Fi para até oito dispositivos.