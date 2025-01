Volkswagen Polo foi o carro de passeio mais vendido no Brasil em 2024

Novo Polo Track foi o carro de passeio mais vendido em 2024 / Crédito: Divulgação/Volkswagen

Pelo segundo ano consecutivo, o Volkswagen Polo foi o carro de passeio mais vendido do Brasil, com 140.155 unidades emplacadas em 2024. O modelo também é líder entre os hatches, que representam 27,2% do mercado nacional. O Polo registrou crescimento de 26% nas vendas no ano passsdo, comparando com 2023 — quando foram emplacadas 111.247 unidades.

Em 2024, a Volkswagen do Brasil também superou a marca de 400 mil unidades vendidas no ano, com exatos 400.379 emplacamentos, conquistando o segundo maior volume dos últimos 10 anos. A participação de mercado da marca atingiu 16,1%.

O Brasil é, pelo segundo ano consecutivo, o 3º maior mercado em volume de vendas para a marca Volkswagen no mundo, atrás apenas da China e Alemanha. De acordo com dados preliminares da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), os 400.379 veículos Volkswagen emplacados em 2024 representam 55.340 unidades a mais do que em 2023 (345.039 unidades).

O Novo Polo ganhou duas versões especiais em 2024:

Polo Rock in Rio, versão exclusiva com produção limitada, celebrando os 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo, Produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP);

Polo Robust, baseado no Polo Track, equipado com o motor 1.0 MPI de 84 cv e 10,3 kgfm de torque, feito para o público agro e voltado à venda direta, trazendo novos ajustes de suspensão dianteira e traseira e dispõe de dois kits exclusivos de acessórios Kit Proteção e Kit Full.

Volkswagen também é líder do segmento de SUVs Pelo segundo ano consecutivo, a Volkswagen do Brasil também segue na liderança de outro principal segmento do mercado nacional: o de SUVs.

Nele, a Volkswagen emplacou 160.493 unidades, com veículos da linha formada pelo Novo TCross, Nivus, Taos, Tiguan e ID.4. O segmento de SUVs representa 35% do setor no Brasil.

A Volkswagen tem quatro modelos entre os Top-15 mais vendidos do Brasil em 2024, considerando todos os segmentos: Novo Polo (140.155 unidades), Novo TCross (83.975), Saveiro (56.979) — tendo, no Brasil, o melhor volume anual de vendas desde 2014 — e o Nivus (55.924) — que alcançou recorde histórico de volume anual de vendas desde que foi lançado, em 2020.



Ofensivas da alemã no País para os próximos três anos

A Volkswagen do Brasil projetava, já no ano anterior, 16 lançamentos com previsão de serem feitos até 2028, como parte dos investimentos de R$ 16 bilhões que a empresa está fazendo no País. A ofensiva já contou com três lançamentos importantes, sendo dois SUVs, o Novo TCross e Novo Nivus, além da picape Nova Amarok. Em 2024, o line-up da marca ganhou as versões especiais TCross Sense e Nivus Sense, além do sedã Virtus Sense. Primeiro lançamento da ofensiva, o Novo TCross foi reformulado em maio e, no primeiro fim de semana nas concessionárias, em junho, o modelo teve mais de 2 mil pedidos. Meses depois, em agosto, veio o lançamento da picape Nova Amarok.