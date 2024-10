CEO da Volkswagen Brasil confirma chegada do Golf GTI para 2025

O CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou a chegada do Novo Golf GTI para 2025 no País. Virá a 4ª geração do modelo, chamada de MK 8.5.

Segundo o executivo da alemã, a vinda do veículo para o mercado nacional era a pergunta que ele mais recebia nas redes sociais e por parte da imprensa.

"Estou aqui para mostrar essa beleza [apontando a camêra do celular para o carro]. Ele [O Golf GTI] está chegando em breve para vocês. Até breve", encerrou Possobom.