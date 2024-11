SUV Volkswagen Tera estreia em 2025

O modelo chega com o tradicionalismo da alemã de ter a inicial com a letra "T", um marco mundial da Volkswagen

Ele é criado, desenvolvido e produzido na planta de Taubaté (SP), e deve seguir os passos do Nivus, inaugurando um segmento inédito em 2025 no Brasil, além de um novo design pensado pelo time de José Carlos Pavone, head de Design Américas da Volkswagen.

O Tera carrega nome que começa com a letra "T", tradição histórica da marca alemã no mundo todo para nomear SUVs.

Após divulgação no Rock in Rio, em setembro de 2024, o novo SUV da Volkswagen teve o nome oficialmente revelado: VW Tera .

Segundo Ciro Possobom, CEO e presidente da Volkswagen Brasil, foram longas discussões até chegar no nome do novo SUV. "Tera é um nome forte que tem capacidade para carregar muitas histórias. Ele será um divisor de águas no mercado e um novo ícone pop para o Brasil", disse o gestor.

De acordo com a montadora, O VW Tera será mais um lançamento que integra a ofensiva de 16 novos produtos até 2028, e chegará para reforçar a Família de SUVs da marca, formada pelo Novo TCross (o utilitário mais vendido do País), Nivus, Taos e Tiguan. Com a família intitulada de "SUVW", a Volkswagen é líder de vendas na categoria.

Primeira aparição

A primeira aparição do Tera ocorreu durante o Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em setembro. O modelo foi revelado no estande Mundo VW, em camuflagem especial, e envolvido por uma redoma de LED glass, tecnologia que mesclava transparência e luminosidade com efeitos holográficos.