BYD Dolphin Plus conquista nota máxima do em teste de segurança

O BYD Dolphin Plus recebeu cinco estrelas na oitava e última rodada de resultados do Programa de Avaliação de Veículos Novos para a América Latina e o Caribe (Latin NCAP). É a primeira vez que um carro elétrico obteve a nota máxima nos testes da entidade, além de ser o primeiro automóvel produzido na China a conquistar a classificação mais alta na história do cêrtame.

Segundo os resultados dos testes, o modelo apresentou, em geral, bom desempenho com estrutura e espaço para os pés estáveis e proteção adequada para o peito do adulto no impacto frontal.

O Dolphin Plus foi testado em impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, chicotada cervical (whiplash), proteção de pedestres, ESC, Frenagem Autônoma de Emergência (AEB) para Usuários Vulneráveis da Estrada (VRU), AEB Cidade, AEB Interurbano, Sistema de Suporte de Pista (LSS), Sistema de Assistência à Segurança (SAS) e Detecção de Ponto Cego (BSD), obtendo todas as cinco estrelas.

Vale lembrar que, no início do ano, a Compare The Market Australia colocou os veículos BYD Seal e Dolphin como dois dos veículos mais seguros do mundo.



Também mostrou boa proteção geral no impacto lateral e proteção marginal do tórax no impacto lateral de poste, boa proteção para ocupantes crianças e bons sistemas ADAS com um volume completo de unidades equipadas como padrão. Combinada com o AEB e VRU, a proteção passiva para pedestres apresentou bons resultados.



"O BYD Dolphin Plus é um alerta para a indústria local na região, já que o modelo é uma opção promissora em termos de desempenho, preço e capacidade do veículo elétrico para o mercado da América Latina e do Caribe, o que o torna um forte concorrente de outros modelos produzidos localmente com preços similares, mas com níveis mais baixos de tecnologia e segurança", ressalta Alejandro Furas, o secretário Geral do Latin NCAP.