O POVO testou o BYD Seal: A combinação entre potência e tecnologia

BYD Seal chega ao mercado brasileiro na versão exclusiva topo de linha, custando R$ 296,8 mil. Crédito: Divulgação/BYD

Tecnologia, potência e sofisticação. São esses os principais atributos do BYD Seal, o mais novo sedã premium 100% elétrico da montadora chinesa BYD. O modelo chega ao mercado brasileiro na versão exclusiva topo de linha, custando R$ 296,8 mil, para disputar a liderança no segmento automotivo de alto padrão. O POVO testou o BYD Seal nesta quinta-feira, 31, menos de 24 horas após o lançamento oficial do esportivo, ocorrido na noite anterior, 30, durante evento voltado para empresários do setor e jornalistas convidados. O veículo tem porte médio, visual arrojado e vários componentes tecnológicos que proporcionam ao condutor uma experiência de dirigibilidade confortável e segura. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A assistência de direção emite alertas sonoros e táteis em situações de perigo para colisão dianteira e traseira, tráfego cruzado e frenagem de emergência. Se durante o trajeto, por desatenção, a mudança de faixa resultar em risco iminente de batida lateral, o volante faz um giro automático de retorno à faixa de tráfego seguro. Além de sentir a intervenção na direção, o condutor também recebe alertas sonoros sobre o procedimento para seguir viagem na direção correta.

Outro item que facilita o percurso ao volante são as câmeras 360 graus instaladas um pouco acima dos para-choques dianteiro e traseiro. As imagens, em alta resolução, são projetadas para a tela de 15,6 polegadas do painel multimídia, que oferece opção rotativa para posição vertical ou horizontal, o que possibilita manobras mais seguras. As funções de multimídia podem ser acionadas tanto por toque quanto por comando de voz. “Hi, BYD. Baixar os vidros dianteiros”. Basta falar isso, por exemplo, para que a ação seja executada. Também é possível ativar o sistema de purificação do ar, mudar a cor da iluminação interna e até alterar estações de rádio. Por sinal, o sistema sonoro é composto por 12 alto-falantes e proporciona alto grau de conforto acústico. Com a proposta de integrar o ambiente do carro à natureza, o Seal possui teto solar panorâmico de grandes dimensões com excelente isolamento térmico, mas sem opção de bloqueio retrátil, o que pode desagradar a quem se incomoda com o reflexo da luz solar. Aparência O BYD Seal faz parte da linha “ocean”, que busca inspiração nas águas oceânicas para criar traços modernos, reconhecíveis e atraentes. A frente, no formato de "X" em perspectiva dinâmica, passa a ideia de movimento e adequação à velocidade dos novos tempos. Com curvas próprias, esculpidas e cativantes, o layout remete a uma aparência de veículo esportivo de alto padrão. Potência O sedã é equipado com dois motores, que somam 531 cavalos de potência, levando apenas 3,8 segundos para atingir aproximadamente 100km/h.

O modelo conta com a BYD e-Platform 3.0, projetada exclusivamente para veículos elétricos puros. A plataforma aproveita ao máximo as vantagens de inteligência, eficiência e segurança para o uso correto da bateria. Carregamento da bateria O sedã é equipado com bateria Blade, tecnologia desenvolvida pela própria BYD, com foco na eficiência energética, estabilidade e segurança. A autonomia é de 520 km com 100% de carga, segundo informou a montadora. A potência máxima de recarga chega a 150 kW, de 30% a 80% em 30 minutos plugado na tomada. Conforto interno Revestidos em couro, os bancos dianteiros do Seal têm uma aparência esportiva com estofamento macio e firme. O banco do motorista é eletricamente ajustável em oito posições e conta com apoio lombar também ajustável em quatro direções para aliviar a fadiga de viagens mais longas. O volante permite regulagens em quatro posições.

Cores No Brasil, o BYD Seal é vendido em versão única, nas cores: azul glacial, cinza atlantis, branco bright, preto cosmos, verde courtyard e cinza acetinado. Garantia A garantia é de oito anos ou 200 mil km rodados para os motores elétrico e controller, oferta exclusiva para o mercado brasileiro. A bateria Blade conta também com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Competitividade No lançamento do novo modelo, os executivos da montadora fizeram suspense sobre o preço do sedã, revelando o valor somente no encerramento do evento. “Vai surpreender a todos”, disse o diretor de vendas da BYD Brasil, Henrique Antunes, antes de anunciar o custo de entrada na faixa de R$ 296,8 mil.