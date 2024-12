Triumph atinge mais de 11 mil motocicletas emplacadas

A Triumph Motorcycles registrou mais de 11 mil motocicletas emplacadas entre janeiro e novembro de 2024. No acumulado do ano, a marca obteve 11.091 vendas. Foi o dobro de emplacamentos em relação ao mesmo período de 2023, quando a britânica registrou 5.899 motocicletas emplacadas, representando um crescimento de 88%.

Para tanto, a montadora investiu significativamente em operação no Brasil neste ano, com destaque para a fábrica em Manaus (AM) e a ampliação de novas concessionárias no Norte e no Centro-Oeste, com um total de 37 unidades espalhadas pelo País.