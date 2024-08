Triumph libera lote da Tiger 1200 Black Edition e lança Daytona 660 nesta sexta

Montadora mantém o valor de R$88.990,00 no veículo e condições de lançamento. No fim deste mês, ocorrerá evento no Rio para anunciar a nova motocicleta Daytona 660

A Tiger 1200 Rally Black Edition é equipada com suspensão Showa Semi-Ativa com 43 mm de diâmetro e curso de 220 mm, rodas raiadas de 21” (90/90) e 18” (150/70) com pneus Metzeler Karoo Street tradicionais.

Dentre as motos vendidas da família Tiger 1200, 50% representam a versão Black Edition, de acordo com a marca. Para este primeiro lote adicional, serão liberadas 300 unidades, mas a empresa estima a venda de mais 1.000 unidades até o final deste ano.

A Triumph liberou um lote adicional do modelo Tiger 1200 Rally Black Edition , mantendo o preço de R$88.990,00. A fabricante estará na 12ª edição do Festival Moto Brasil, no Rio de Janeiro, para apresentar, além da versão Rally deste veículo, a nova motocicleta Daytona 660 .

Lançamento da Daytona 660





Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, a Triumph estará um dos maiores eventos de exposição de motos do País, a 12ª edição do Festival Moto Brasil. A montadora inglesa participa com um estande, em parceria com as duas concessionárias situadas no Rio de Janeiro, a AB Marina e a Rio Barra.



O estande terá 228m² e os visitantes poderão ver de perto o modelo exclusiva no mercado do Brasil, o Tiger 1200 Rally Black Edition. E a nova Daytona 660, disponível na cor preta, que conta com uma evolução significativa do motor de 660cc da marca, agora com potência de 95 CV e 69 Nm de torque de pico.