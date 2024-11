Renault bate quatro milhões de veículos produzidos no Brasil

Renault bate 4 milhões de veículos produzidos no Brasil. Kardian foi o modelo que consagrou este feito. Na foto, colaboradores do Complexo Ayrton Senna e Thierry Charvet Chief Industry e Quality Officer do Renault Group / Crédito: Dviulgação/Renault

A Renault bateu quatro milhões de veículos produzidos no Complexo Ayrton Senna, no Paraná, ao longo de 26 anos de produção no Brasil. Desde 1998, mais de 1 milhão de veículos foram exportados, tendo como principal destino países da América Latina. Participaram da celebração colaboradores e lideranças da Renault do Brasil, como o Chief Industry and Quality Officer (CQO) do Renault Group, Thierry Charvet, que esteve em visita ao Brasil nesta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O quarto milionésimo veículo a sair da linha de produção foi o Kardian, lançado em março deste ano. O modelo é o primeiro veículo do Renault International Game Plan 2027, plano estratégico da marca para os mercados internacionais.

Além do Kardian, a Renault produz Kwid, Stepway, Duster, Oroch, Kangoo e Master e, ainda, veículos E-Tech 100% elétricos como Kwid E-Tech, Megane E-Tech e Kangoo E-Tech, como opções para compra nacional. Fazem parte do Complexo Ayrton Senna (CAS) duas fábricas: a Curitiba Veículos de Passeio (CVP) e a Curitiba Veículos Utilitários (CVU), que produzem automóveis para o mercado interno e externo. Segundo a montadora, as fábricas de veículos da Renault no Brasil aplicam tecnologias de Inteligência Artificial (IA), máquinas e postos de trabalho conectados, gêmeo digital, impressão 3D e AGVs, os veículos guiados automaticamente, dentre outras soluções que constituem o Metaverso Industrial.

A Renault também revela se preocupar com iniciativas ambientais e de descarbonização. De acordo com levantamento da marca, da área total do Complexo Ayrton Senna, cerca de 40% (900 mil m²) são de Mata Atlântica preservada. Desde 2016, o CAS é aterro zero, ou seja, todos os resíduos são destinados de forma ambientalmente adequada. Além disso, 100% da energia elétrica que abastece as fábricas de veículos e demais atividades operacionais é de origem limpa e fotovoltaica, por meio de geração própria.