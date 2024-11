HB20 começa a ser exportado para Argentina

Produzido especificamente na planta em Piracicaba (SP), o veículo está entre os mais vendidos do mercado nacional e já era exportado regularmente esde 2016 para países vizinhos como Colômbia, México, Paraguai e Uruguai, mas nunca havia sido destinado à Argentina. O HB20 é líder de vendas da categoria no Uruguai e no Paraguai.

O Hyundai HB20 começa a ser exportado para a Argentina e tem previsão de iniciar as vendas no mercado argentino já em dezembro deste ano. O primeiro lote foi enviado ao país e se destina à campanha de lançamento local.

Hyundai HB20 fará exportação para Argentina Crédito: Hyundai/Divulgação

O porquê do HB20 ir para a Argentina

Airton Cousseau, presidente e CEO da Hyundai para o Brasil e as Américas Central e do Sul, diz que, por conta da política econômica proposta pelo atual presidente Javier Milei "mais aberta às importações", segundo Cousseau, deverá fazer com que o país "volte a ser um dos maiores mercados automotivos do continente", explicou.

A primeira versão a ser comercializada será a hatchback, com motor 1.6 aspirado, de 123 cv e potência e 15,5 kgf.m de torque. Haverá opção de transmissão manual ou automática, sendo ambas de seis velocidades.