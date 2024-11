Novo 2008 aumenta vendas da Peugeot e marca bate recorde desde 2015

Com o resultado, a Peugeot teve 2,8% de participação no mercado brasileiro no segmento B-SUV

O novo Peugeot 2008 , que estreou em agosto deste ano, registrou, em outubro, um aumento de 63% nas vendas em comparação com o mês anterior. O resultado fez com que a marca tivesse o melhor resultado de vendas desde 2015.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O modelo está disponível em três versões: Active, Allure e GT, com preços a partir de R$ 124.990. Todas elas são equipadas com Motor Turbo 200, que gera 130 cv de potência máxima, contam com rodas de liga-leve diamantadas de 17” e a nova central multimidia PEUGEOT i-Connect de 10,3”, com espelhamento sem fio dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.