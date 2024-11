Ram emplaca mais de 25 mil picapes em 2024 e registra aumento de 143% nas vendas

Somente em outubro, a marca vendeu 2.797 picapes no Brasil, obtendo o melhor desempenho mensal do ano

Em outubro, a marca comercializou 2.797 picapes no País. Foi o segundo melhor mês de vendas da Ram no ano, atrás somente de junho, quando teve 2.836 picapes vendidas .

De janeiro a outubro de 2024, a Ram emplacou 25.229 picapes, número 143% maior que no mesmo período de 2023, e uma participação de 1,3% no mercado brasileiro considerando todos os segmentos de passeio e comerciais leves.

A Rampage , produzida em Pernambuco, teve 2.370 unidades vendidas, sendo o melhor mês de vendas do modelo no ano.

Entre as picapes grandes, a Ram lidera e, neste mês, 427 unidades foram emplacadas nessa categoria, destaque para Classic, 1500, 2500 e 3500. Além do melhor mês de vendas da 2500 no ano, com 215 unidades emplacadas, 160 unidades da Ram 3500 saíram das concessionárias.



Em breve o lançamento da Ram 1500 2025

O mês de outubro também serviu de chafariz para apresentação da nova Ram 1500 2025. O veículo, que será comercializado em breve, virá nas versões Laramie e Laramie Night Edition, para competir entre as picapes grandes.