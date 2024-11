Ford Mustang exclusivo é leiolado para ONG que combate a pobreza

O Mustang foi doado para a Gerando Falcões e é o primeiro da sétima geração a desembarcar no Brasil e o único da cor Prata Orvalho, não comercializada no País

Em alusão aos 60 anos do Mustang, a Ford promoveu o leilão de um Mustang GT Performance personalizado pelo designer Alan Mosca para a ONG Gerando Falcões, que trabalha no combate à pobreza em favelas e periferias do Brasil. O anúncio do resultado ocorreu no evento Favela Gala, em São Paulo. O vencedor foi o empresário Marcus Sanchez. O valor do lance não foi divulgado.

Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul, participou da entrega do veículo ao lado de Edu Lyra, empreendedor social e fundador da Gerando Falcões. O intuito da organização é reduzir a pobreza por meio de projetos transformadores a longo prazo.

As ações incluem a Falcons University, frente educacional para desenvolvimento de líderes sociais, o programa Favela 3D, focado na melhoria da qualidade de vida dos moradores, o Decolagem, que possibilita o mapeamento de metas e sonhos individuais para superação da pobreza, e a Asmara, iniciativa voltada à geração de renda extra e empoderamento para mulheres das comunidades.