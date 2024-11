Picape Fiat Titano tem preço atraente e robustez, mas peca em conforto e dirigibilidade

Fiat Titano Crédito: Fernando Graziane/O POVO

A Fiat trouxe ao mercado brasileiro nesta temporada a picape média Titano e o O POVO testou o veículo por uma semana. A concorrência é intensa, com Ranger, Hilux, S10 e Frontier já estabelecidas no mercado. De cara, chama atenção o preço competitivo, o menor do mercado, partindo de R$ 219 mil reais a versão de entrada, Endurance, com câmbio manual de seis marchas, enquanto as versões Volcano (R$ 239 mil) e Ranch (R$ 259 mil) tem transmissão automática. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Titano é uma versão rebatizada da Peugeot Landtrek, lançada em 2020. Com a criação do grupo Stellantis, a Fiat aproveitou o projeto, que agora é fabricado em Montevidéu, Uruguai. O design mantém a grande grade frontal e as luzes diurnas em LED da Peugeot, com um detalhe em verde, branco e vermelho, remetendo à bandeira italiana. Todas as versões são equipadas com um motor 2.2 turbodiesel de 180 cv. São seis airbags, ar-condicionado, controle de cruzeiro, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina, piloto automático, controle automático de descida, controles de tração e estabilidade, assistente de reboque, iluminação na caçamba e rodas aro 17. Um destaque importante é a câmera 360° Off-Road. São quatro câmeras espalhadas no exterior do veículo que além de auxiliar o motorista na hora de estacionar, também tem ativação automática quando existem obstáculos no decorrer do trajeto.

A tração 4x4 tem como destaque otimizar a tração em qualquer condição de carga e terreno, com três modos: dois para alta velocidade e um para baixa velocidade, deixando claro uma preocupação de desempenho em qualquer cenário. Aqui, entretanto, vale uma observação relevante: a suspensão deixa a desejar e está longe do acerto ideal, ficando dura demais para o asfalto. Por dentro, o acabamento é simples, com plástico e imitação de aço escovado, mas os bancos são de couro com ajustes dianteiros elétricos. A central multimídia tem um ótimo tamanho — 10 polegadas — mas limita-se a conexões via cabo, o que pode ser um problema para o público mais exigente e conectado. A Titano pode agradar consumidores que buscam robustez e versatilidade, mas não fazem muita questão de conforto para dirigir — a direção hidráulica não é das mais leves — e o espaço interno para passageiros no banco traseiro é apertado.

A capacidade de carga 1.314 litros e 1.020 quilos de carga é excelente, o que deixa claro que é um veículo muito mais adequado para trabalhos e, não por acaso, para produtores rurais e microempresários a fábrica tem feito constantes promoções. Ficha técnica do modelo Volcano 2.2 AT DIESEL Motor Posição: Dianteiro, longitudinal

Número de cilindros: 4 em linha

Diâmetro x curso: 85,0 x 96,0 mm

Cilindrada total: 2.179 cm³

Admissão: Turbo com geometria variável

Taxa de compressão: 16:1

Potência: 180 cv a 3.750 rpm

Torque: 400 Nm a 2.000 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: Duplo, no cabeçote

Injeção: Direta

Combustível: Diesel

Transmissão

Câmbio: automático, com seis marchas

Relações de marcha:

1ª: 4,065

2ª: 2,371

3ª: 1,551

4ª: 1,157

5ª: 0,853

6ª: 0,674 Ré: 3,200

Diferencial: 4,200

Tração: 4X4 com reduzida de 1:2,72



Sistema de freios

Dianteiro: A disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois

cilindros de comando

Traseiro: A tambor (diâmetro de 11”) com sapatas autocentrantes e regulagem

automática de jogo pelo acionamento do freio de estacionamento

Suspensão dianteira

Tipo: Independente, com quatro braços oscilantes com barra estabilizadora

Amortecedores: telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: molas helicoidais de flexibilidade constante

Suspensão traseira

Tipo: Dependente, Eixo rígido

Amortecedores: telescópicos de duplo efeito

Elemento elástico: Feixe de molas de 4 lâminas e dupla flexibilidade