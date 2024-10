Shark: testamos a picape híbrida da BYD na pista e na lama

Teste drive da picape BYD Shark, em Goiânia (GO) Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Tubarão é o nome de batismo da primeira picape híbrida plug-in do Brasil, a BYD Shark. A inspiração no animal mais temido no mar está presente tanto na identidade visual quanto no desempenho do carro. Na pista ou na lama, a caminhonete entrega muita força e versatilidade. Importada da China, a Shark chega ao Brasil por R$ 379,8 mil. O POVO acelerou o novo modelo no Autódromo Internacional de Goiânia (GO), em circuitos on e off-road. O teste de força, velocidade e resistência revelou performance satisfatória em termos de potência e estabilidade, dois dos elementos mais importantes de uma picape. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Veja mais imagens da BYD Shark feitas antes e depois do teste drive Frente da BYD Shark Crédito: Luciano Cesário/O POVO Lateral após o teste drive da picape BYD Shark na lama em Goiânia (GO) Crédito: Luciano Cesário/O POVO

Potência No trajeto de pista, de aproximadamente 4 km, a Shark entregou potência e estabilidade. O pedal de aceleração sensível é um convite a quem gosta de aventuras. Velocidade, aliás, é um dos pontos fortes dessa caminhonete. Ela já estreia no Brasil como a segunda mais potente do segmento, com aceleração de 0-100 km/h em 5,7 segundos, de acordo com a BYD. Perde apenas para a nova RAM 1500, cuja marca alcançada, conforme a montadora, é de 5,3 segundos. O circuito montado para o teste on-road impossibilitou o teste de 0-100 km/h, já que muitos carros circulavam pela pista ao mesmo tempo e não era permitido parar no meio do trajeto para zerar o marcador e aferir a aceleração máxima no tempo sugerido. Contudo, pelos impulsos do carro nas arrancadas para escalada de velocidade, restou a impressão de que correr no asfalto não é problema para a Shark.



Força

Se na pista o carro entrega muita velocidade, fora dela ele se destaca pela robustez. Em terra batida ou na lama, a picape mostra força para superar os obstáculos mais desafiadores. No teste off-road, feito em terreno argiloso e com muitos buracos, o ‘tubarão’ da BYD também se saiu bem’. Nem mesmo o solo deslizante e acidentado conteve a agressividade da Shark. A cada acelerada, a caminhonete dava segurança para seguir em frente sem medo de ficar pelo caminho. Tanta força vem da potência combinada de três motores: 1.5 turbo (a combustão) e dois elétricos (um dianteiro e um traseiro). Juntos, eles atingem até 437 cv a um torque máximo de 65 kgfm.

Autonomia e consumo

Com o tanque de combustível abastecido na capacidade máxima, de 57 litros, o carro pode rodar até 740 km. Se a bateria estiver 100% carregada, a autonomia aumenta 100 km, resultando numa autonomia combinada de 840 km. O uso exclusivo do sistema elétrico é indicado apenas para os trajetos mais curtos na cidade ou dentro das fazendas, no campo, já que o agro é público-alvo da picape. De acordo com a BYD, a Shark roda o equivalente a até 24,6km/l com gasolina na cidade e 19,9 km/l na estrada.

Dirigibilidade

Com suspensões independentes e tração integral nas quatro rodas, a picape possui três modos de condução: econômico, para poupar o uso de gasolina e bateria; normal, para trajetos urbanos; e esportivo, para circuitos com solo irregular ou pistas de corrida. Tecnologia

A câmera 540° é o destaque no quesito tecnologia. Ela projeta na central multimídia 12,8” imagens em alta definição de todos os lados e até da parte de baixo do carro, ajudando o condutor a identificar os obstáculos nos trajetos off-road.

A tela multimídia é giratória, seguindo o padrão dos carros BYD, e oferece conexão sem fio para os sistemas Android Auto e Apple CarPlay. O monitor executa as funções ao toque ou por comando de voz, sendo possível gerenciar de maneira intuitiva os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar outras tarefas relacionadas à dirigibilidade.



Ainda é possível gerenciar remotamente a caminhonete por meio do aplicativo BYD, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e ativar o aquecimento dos assentos.

Dimensões, conforto e capacidades

Com entre-eixos de 3,2 metros (m), a cabine é bastante espaçosa e confortável. Os bancos são revestidos em couro. Apenas o assento do motorista, no entanto, disponibiliza ajuste elétrico.

A picape tem 5,4 m de comprimento e 1,9 m de altura e largura. A capacidade de carga é de 790 kg, modesta para um carro focado no agronegócio. A caçamba, segundo a BYD, armazena até 1,2 mil litros. Já o reboque puxa até 2,5 toneladas, suficiente para carregar um barco ou até outra picape média.