BYD Shark: primeira picape híbrida plug-in do Brasil estreia por R$ 379,8 mil

Equipada com motor 1.5L turbo a combustão e motor elétrico com bateria Blade de 29,6 kWh de capacidade, a Shark tem potência combinada de 437 cv, a maior do segmento, segundo a BYD. A configuração faz a picape acelerar de 0 a 100 km/h em 5,7 segundos, superando a Ford Ranger Black 2025, cujo tempo é de 8,5 segundos, a melhor marca até então dentre as picapes que rodam no Brasil.

A picape chega em versão única com três cores: branco perolizado, preto metálico e azul metálico.



Veja imagens do modelo

Painel e visão frontral do navegador e passageiro ao entrar na nova picape Shark, da BYD Crédito: BYD/Divulgação Teste drive na lama BYD Shark, em Goiânia (GO) Crédito: Luciano Cesário/O POVO Traseira da nova picape da BYD, a Shark Crédito: BYD/Divulgação Bancos do BYD Shark Crédito: BYD/Divulgação

Ficha técnica: BYD Shark



Tipo de energia: híbrido plug-in

Comprimento: 5,4 m

Largura: 1,9 m

Altura: 1,9 m

Raio de giro: 6,7 m

Peso em ordem de marcha: 2,7 t

Volume da caçamba: 1,2 mil litros

Comprimento da caçamba: 1,5 m

Largura da caçamba: 1,5 m

Altura da caçamba: 517 mm

Capacidade de carga: 790 kg

Capacidade de reboque: 2,5 t

Tamanho do tanque de combustível: 57 litros

Pneus: 265/65R18

Suspensão dianteira: Double Wishbone

Suspensão traseira: Double Wishbone

Freio dianteiro: freio a disco ventilado

Freio traseiro: freio a disco ventilado

Assentos: 5

Tração: integral

Motor elétrico dianteiro: 231 cv de potência

Motor elétrico traseiro: 204 cv de potência

Motor a combustão: 183 cv de potência

Potência combinada: 437 cv

Torque máximo: 65 kgfm

Aceleração 0-100 km/h: 5,7 s

Consumo energético: 0,91 MJ/KM

Tipo de bateria: blade

Capacidade da bateria: 29,6 kWh

Autonomia elétrica NEDC: 100 km

Autonomia elétrica PBEV: 57 km

Tela flutuante rotativa: 12,8”

Sistema de som dirac: 8 alto-falantes

Entrada USB: 2 tipo A e 2 tipo C

Zonas de ar-condicionado: 2

Antena tipo Shark

Faróis dianteiros de LED

Luz central dianteira tipo contínua

Faróis de neblina traseiros

Ajuste manual da altura do farol

Faróis automáticos (acendimento automático)

Função "Follow Me Home"

(iluminação temporizada após desligar o carro)

Luzes diurnas LED

Luz de placa traseira Lanterna traseira

LED Disponibilidade de engate Santo Antônio

Painel de instrumentos de 10,25" em LCD

Volante multifuncional

Carregamento sem fio para celular

Tomada 12V

Bancos com revestimento premium sustentável

Bancos traseiros bi-partidos rebatíveis

Ajuste elétrico do banco do motorista em 6 direções

Aquecimento do banco do motorista

Ventilação do banco do motorista

Ajuste elétrico da lombar do banco do motorista em 4 posições

Ajuste elétrico do banco do passageiro em 4 direções

Aquecimento do banco do passageiro

Ventilação do banco do passageiro

Retrovisor interno fotocrômico

Sistema ISOFIX de fixação de cadeira infantil

Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS)

Freios ABS

Controle de tração

Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem

Assistência de partida em rampas

Função de frenagem confortável

Freio de estacionamento eletrônico

Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC)

Controle de descida

Sistema de controle de tração distribuído

Controle de cruzeiro adaptativo

Controle de cruzeiro inteligente

Alerta de colisão frontal

Alerta de colisão traseira

Alerta de mudança de faixa

Assistência de permanência de faixa

Farol alto inteligente

Frenagem de emergência automática

Detecção de ponto cego

Alerta na abertura de porta

Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares

Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares

Chave presencial

Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções

Airbag frontal do motorista

Airbag frontal do passageiro

Airbags laterais dianteiras

Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira)

Cintos de segurança dianteiros

com pré-tensionamento e limitação de força

Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado

Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado

Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado

Desbloqueio elétrico da tampa do tanque de combustível

Desbloqueio elétrico da tampa traseira

Abertura elétrica da tampa traseira Limpador de parabrisa intermitente

Desembaçador elétrico do vidro traseiro

Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores

Espelho retrovisor com desembaçador

Rebatimento elétrico dos retrovisores

Câmera 360 graus

Head-up display

Compatibilidade com cartão NFC*

Sistema DiLink

Atualização remota por OTA (Over-the-Air)

Pacote de tráfego 4G

GPS integrado

Conexão e espelhamento Apple CarPlay e

Android Comandos de voz

Sistema de som Dirac Entrada USB

Saída de ar para o banco traseiro Filtro de ar PM2.5

Veículo: 6 anos sem limite de quilometragem (sistema elétrico PHEV + baixa tensão + chassis)

Bateria Blade: 8 anos sem limite de quilometragem