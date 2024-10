Volvo comemora um milhão de XC40 fabricados

Em setembro de 2017, foi entregue, na planta da cidade de Ghent (Bélgica), o primeiro Volvo XC40. Sete anos depois, a marca de um milhão de unidades do SUV elétrico produzidos foi alcançada.

Desde o lançamento, o XC40 está entre os três modelos mais vendidos da montadora no mundo. No ano passado, o carro ficou somente atrás do XC60, algo que se repete este ano até o momento.

"É muito legal ver este modelo tão importante para a Volvo chegar a marca de um milhão de unidades produzidas, e saber que mais de 175 mil são totalmente elétricos. Mais legal ainda é saber que, 4.761 destes carros, que correspondem a quase 3% da produção total, estão aqui nas ruas e estradas brasileiras", analisa Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.