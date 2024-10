Mais de meio milhão de unidades da Fiat Toro já foram produzidas no Brasil

Aproximadamente 40 mil unidades do modelo foram vendidas até o último mês deste ano

Desde 2016 no mercado brasileiro, a Fiat Toro atingiu a marca de 550 mil unidades produzidas no País em 2024.

Ela é a líder do segmento de Sport Utility Pick-up (SUP), onde também é precursora. Ainda se posiciona como uma das picapes mais vendidas do Brasil, atrás somente da Fiat Strada. De janeiro e setembro deste ano, a Toro comercializou aproximadamente 40 mil unidades.

Em março, a Fiat optou por reduzir o preço do modelo nas versões Endurance, Freedom e Volcano em até R$ 10 mil.