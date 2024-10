Citroën Basalt: o SUV agressivo no preço e na pista

Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën

O Citroën Basalt estreou no mercado brasileiro como o SUV compacto mais barato, partindo de R$ 89,9 mil. O preço agressivo não é o único trunfo da francesa para tornar o produto competitivo no segmento. Design e motorização também são destaques. A julgar pela capa, o carro parece um coupé, com traseira rebaixada e silhueta composta por linhas dinâmicas. O motor é outro ativo importante, batendo a concorrência em tempo de aceleração e velocidade máxima. Produzido na fábrica da Stelanttis em Porto Real (RJ), o Basalt chega em quatro versões. A topo de linha, Shine Turbo 200, ao preço de R$ 104,9 mil, foi testada pelo O POVO em São Paulo, num percurso de 100 km entre a Capital e Itu, no Interior. Na pista, o carro mostrou força e velocidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Motor

A versão Shine, assim como as outras demais, vem equipada com motor T200 1.0 flex, já usado em carros da Fiat (Strada e Pulse) e da Peugeot (208 e 2008). A motorização entrega 130 cv a um torque máximo de 20,4 kgfm. Segundo a Citroën, a aceleração de 0-100 km/h ocorre em até 9,7 segundos.

Devido ao limite de velocidade das rodovias em que o carro foi testado, além da proibição de parar na pista, o tempo de aceleração não pôde ser aferido. Contudo, nos trechos de menor fluxo no trânsito, com circuito livre, o carro apresentou bom desempenho a cada pisada mais acentuada no acelerador. Com peso total de 1.120 kg, relativamente leve para a categoria, parecia o carro estar voando quando o painel de instrumentos apontava velocidade acima de 90 km/h. Performance

De acordo com a Citroën, o Basalt pode atingir até 199 km/h, o melhor desempenho entre os SUVs compactos no Brasil. O tempo de aceleração de 0-100 km/h também deixa a concorrência para trás, de acordo com a montadora. Durante o percurso em pista asfáltica, o padrão de velocidade e força se mostrou a contento de SUVs com motor turbinado. A impressão é que o Basalt estava rodando em área hostil. Ou seja, não foi feito para aquele tipo de solo, embora a Citroën ressalte que o carro foi submetido a condições severas de testagem na fase de desenvolvimento, com mais de 1 milhão de quilômetros percorridos em lugares remotos e centrais do Brasil.

Cabine

O espaço interno padrão SUV, com central multimídia 10” touchscreen e espelhamento sem fio para celulares com sistemas Android e IOS, ar-condicionado digital e painel de instrumentos 7”. Ainda há volante compacto e bancos com revestimento premium e encosto de cabeça traseiro, mas apenas na versão testada, a topo de linha. Não passa despercebido a falta de carregamento por indução, ajuste elétrico nos bancos dianteiros e o uso de plástico rígido em toda a cabine. O preço agressivo talvez ajude a entender as ausências. Afinal, não se pode exigir muito de um carro cujo custo-benefício é um dos principais atributos. Veja imagens internas do veículo Painel digital do Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Ar-condicionado do Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Bancos traseiros do Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Marcha do Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Painel, volante e bancos frontais do Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën

Consumo de combustível

De acordo com a Citroën, o Basalt tem padrão de consumo melhor com gasolina, rodando até 11,9 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada. Com etanol, percorre 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada. O consumo, contudo, pode variar de acordo com o modo de condução selecionado. São três: manual, sport e drive, este último considerado mais econômico, segundo a montadora. Conforto

Em termos de espaço, o Basalt não fica devendo. Tem entre-eixos de 2,6 metros, altura de 1,5 metro e largura de 2 metros, dimensões um pouco acima do padrão encontrado na concorrência.

Mesmo sem ajuste elétrico nos bancos, a posição de dirigir é relativamente confortável e não traz problemas para a ergonomia ao dirigir. o banco do motorista também conta com apoio de braço, outro elemento que torna a condução agradável. Preços

Das quatro versões do Citroën Basalt, a mais básica é a Feel 1.0 MT, com câmbio manual. Já a Feel Turbo 200 tem câmbio automático de sete marchas. A topo de linha, Shine Turbo 200, testada pelo O POVO, traz a mesma configuração de câmbio, junto com itens adicionais, como rodas de liga leve diamantadas, faróis de neblina e encosto de cabeça traseiro com abas. A First Edition, versão especial de lançamento, traz cor exclusiva e elementos personalizados.

Feel 1.0 MT (R$ 89,9 mil)



Feel Turbo 200 (R$ 96,9 mil)



Shine Turbo 200 (R$ 104,9 mil)



First Edition Turbo 200 (R$ 107,3 mil)

Cores

O SUV está disponível nas cores Cosmo Blue, vermelho Rouge Ruby, Prata Artense, Cinza Grafito, preto Perla Nera e Branco Banquise — com adição do tom perolizado Branco Nacré exclusivamente na versão First Edition. Na versão Shine também há a opção de teto bitom na cor Perla Nera.

Ficha técnica Citroën Basalt Shine Turbo 200

Motor

Posição: Dianteiro, transversal

Número de cilindros: 3 em linha

Diâmetro x curso: 70,0 x 86,5 mm