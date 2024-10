Basalt: Citroën estreia SUV coupé com motor Fiat partindo de R$ 89,9 mil

Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën

A Citroën lançou o seu primeiro SUV coupé no Brasil, o Basalt, que chega ao mercado partindo de R$ 89,9 mil, o menor preço da categoria no País. Equipado com motor Fiat, o T200 turbo flex 1.0, usado em Strada e Pulse, o Basalt é a aposta da montadora francesa para ganhar espaço no disputado segmento dos SUVs compactos. O veículo está em produção na fábrica de Porto Real (RJ), do grupo Stellantis. O carro chega em quatro versões. A mais básica é a Feel 1.0 MT, com câmbio manual. Já a Feel Turbo 200 tem câmbio automático de sete marchas. A topo de linha, Shine Turbo 200, traz a mesma configuração de câmbio, junto com itens adicionais, como rodas de liga leve diamantadas, faróis de neblina e encosto de cabeça traseiro com abas. A First Edition, versão especial de lançamento, traz cor exclusiva e elementos personalizados. Veja preços Feel 1.0 MT: R$ 89,9 mil



Feel Turbo 200: R$ 96,9 mil



Shine Turbo 200: R$ 104,9 mil



First Edition Turbo 200: R$ 107,3 mil

A identidade visual é o grande chamariz do carro. O estilo coupé ganha forma na traseira rebaixada e silhueta com linhas dinâmicas. Por dentro, o modelo traz volante com revestimento premium, ar-condicionado digital e central multimídia de 10”, na linha do que já existe no segmento em termos de concorrência.



O motor turbinado, presente em todas as versões, gera até 130 cv a um torque máximo de 20,4 kgfm, proporcionando aceleração de 0-100 km/h em até 9,7 segundos. De acordo com a Citroën, é o melhor desempenho no grupo dos SUVs compactos à venda no Brasil. A velocidade máxima, conforme a montadora, chega a 199 km, também batendo a concorrência.

Se no exterior a traseira rebaixada gera a impressão de que o carro é espaçoso, dentro da cabine a sensação é a mesma. Com entre-eixos de 2,6 metros, o Basalt não decepciona no aspecto conforto, mas fica devendo ajuste elétrico pelo menos no banco do motorista, algo importante para a ergonomia ao dirigir.

Na cabine, o painel destaca uma faixa bicolor no tom solar bronzet, integrando o painel digital colorido de 7” com a central multimídia. Logo abaixo da faixa, as saídas de ar-condicionado com ajustes automáticos a partir da central. Nenhuma das versões disponibiliza carregador por indução, mas há duas entradas USB nos bancos traseiros e uma ao lado do motorista, acima do console central.



Em relação ao consumo de combustível, o carro roda 11,9 km/l com gasolina na cidade e 13,7 km/l na estrada. Com etanol, o gasto é de 8,3 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada, segundo cálculo da montadora. O consumo pode variar dependendo do modo de condução selecionado: manual (sete velocidades), sport (maior potência) e drive (economia de combustível).

O Basalt chega com uma gama de seis cores: a estreante Cosmo Blue, vermelho Rouge Ruby, Prata Artense, Cinza Grafito, preto Perla Nera e Branco Banquise — com adição do tom perolizado Branco Nacré exclusivamente na versão especial de lançamento First Edition. Na versão Shine também há a opção de teto bitom na cor Perla Nera.

Imagens internas e externas do novo SUV coupé Citroën Basalt Motor do Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Volante, bancos do condutor e passageiro e painel do Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Bancos traseiros para até quatro pessoas do Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Bagageiro do Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën Roda do Novo Citroën Basalt Crédito: Pedro Bicudo/Divulgação/Citroën

Veja os itens de série e opcionais de cada versão Basalt Feel 1.0 MT

- Motor 1.0 Firefly e câmbio manual de cinco marchas

- Painel digital colorido de 7” customizável

- Airbags laterais dianteiros

- Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

- Câmera de ré

- Três entradas USB

- Luzes de condução diurna (DRL) com leds

- Seis alto-falantes

- Ar-condicionado

- Banco do motorista e volante com regulagem de altura

- Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

- Rodas de 16” de liga-leve com pneus 205/60

- Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave canivete - Alarme

- Bocal do combustível com destravamento elétrico Basalt Feel Turbo 200

Todos os itens da versão Feel mais:

- Motor Turbo 200 de até 130 cv

- Câmbio automático CVT com três modos de condução

Basalt Shine Turbo 200

Todos os itens da versão Feel Turbo 200 mais:

- Ar-condicionado digital

- Sensor de estacionamento traseiro

- Rodas de liga-leve de 16” diamantadas

- Faróis de neblina

- Limitador e controlador de velocidade

- Bancos e volante com revestimento premium

- Encostos de cabeça traseiros laterais com abas de apoio - Skidplate dianteiro e traseiro

Opcional:

- Pintura bitom com teto Perla Nera