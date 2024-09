Peugeot 2008 antes e depois da mudança

O novo Peugeot 208 chega ao mercado com preços sugeridos a partir de R$ 76.999. O hatchback é destaque em vendas da marca Crédito: DIVULGAÇÃO PEUGEOT

A aguardada reestilização do hatch compacto 208, a partir de R$ 76.999 em quatro versões, reforça a paixão de quem ama a marca e seu estilo. A razão é ter mudado sem alterar tanto assim o que havia. Manteve as motorizações 1.0 aspirada e turbo e fez apenas ajustes no design, em sintonia com o layout europeu.

QUANTO CUSTA

Peugeot 208 Active - R$ 76.999

Peugeot 208 Style - R$ 88.999

Peugeot 208 Allure - R$ 98.990

Peugeot 208 GT - R$ 114.990 No novo Peugeot 208 entra o novo conjunto DRL e grade dianteira maior com linhas diagonais. Agora a grade dianteira foi renovada. Está maior, mesmo mantendo o padrão horizontal. Os faróis ficaram um tanto menores e mais afilados. Já o DLR cresceu e ocupa espaço mais abaixo. Traz três LEDs verticais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estreia também o Cinza Selenium, disponível apenas para as versões Style e GT. Deixam de adotar o Azul Quasar - esta apenas nas versões com câmbio manual. No menu para todas, as cores Branco Banquise, Branco Nacré, Cinza Artense e Preto Perla Negra.

Na traseira, quase nada muda. De todo modo, os LEDs da lanterna agora são horizontais. Tal qual antes, são unidas com uma peça assim meio gótica. As medidas são idênticas: 4,05 metros de comprimento, 1,73 m de largura e distância entre-eixos de 2,53 m. A motorização apresenta dois conjuntos mecânicos, com motor 1.0 aspirado ou turbo. No aspirado, aliado ao câmbio manual de cinco marchas. Na turbo, a potência é de 130 cv, e o torque cresce para 20,4 kgfm. O câmbio é automático (CVT), com simulação de sete marchas. Na linha 2025, vem a versão esportiva GT. Quase igual no design, em relação às outras três versões. Versões e equipamentos Active 1.0 MT, modelo de entrada que possui de série ar-condicionado digital, sistema Hill Assist, vidros elétricos e quatro airbags por R$ 76.990

Style 1.0 MT, versão campeã de comparativos e uma das mais completas do mercado, conta com faróis Full LED, multimídia 10,3", câmera de ré, teto panorâmico, entre outros, e sai pelo valor de R$ 88.990 Allure Turbo 200 CVT, que vem com um motor turboalimentado de 130 cv e 200 Nm de torque, combinado com a transmissão automática CVT de sete velocidades, tem o preço de R$ 98.990 GT Turbo 200 CVT, versão do hatch que celebra o retorno da icônica designação GT da marca e equipada com seis airbags, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa e câmera de visão traseira ‘VisioPark 180°’ custa R$ 114.990.

Testamos o Peugeot 208 em Fortaleza O POVO testou a versão logo anterior à nova. As mudanças sutis se justificam pelo caráter bem resolvido do que havia. O modelo é um achado no cardápio de hatchbacks do País. É, decerto, o mais bonito da sua categoria. Com 130 cv, o Peugeot 208 é um hatch compacto potente. O mais potente do Brasil, dentre os carros com motor à combustão. Pelas ruas de Fortaleza, o leitor do O POVO acompanhou em abril os percursos urbanos com o 208 na versão lançada no Brasil em meados de 2020, mas já conhecida na Europa. Foi justamente na iminência dos cinco anos sem mudanças que veio agora a alteração. Bonito, agressivo e gostoso - de dirigir.

Na cabine, com a segunda geração do i-Cockpit, configuração da francesa pela qual os mostradores ficam acima do volante pequenininho e apresentam design moderno. A versão Style, por nós testada, vem com rodas escurecidas e estofamento com personalidade. Os pedais metalizados são um charme. Há coerência com a pegada esportiva de quem o adquire. O teto solar, mais útil em terra de sol forte como teto lunar, está nele. É um tapa na cara de quem insiste em carros gigantes para rodar na cidade. Noutros termos, optar por um hatchback não deixa de dizer muito de quem o escolhe.

Ok, não é um carro para muita gente. É compacto e se destina a quem tem espírito esportivo. Quem senta atrás e tem mais altura, tipo de 1,80m para cima sente desconforto. Tampouco cabe com qualidade o terceiro passageiro, como em nenhum. O porta-malas tem 265 litros, pequeno. Para uso individual, no máximo casal, de boas. Desde julho de 2023, a Peugeot já tinha na praça o 208 reestilizado na Europa. Depois apareceu camuflado na Argentina, onde é produzido na unidade de El Palomar e trazido para o Brasil. Com a nova versão, pode ir mais longe. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2024: Test Drive O Povo com o novo Peugeot 208 style Turbo 2024, com Jocélio Leal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal