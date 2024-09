Preços do Peugeot 208 2025 são divulgados

Valores de lançamento partem de R$ 76.999 e chegam no máximo a R$ 114.990

Já o Style 1.0 MT , que conta com faróis Full LED, multimidia 10,3", câmera de ré, teto panorâmico, entre outros recursos, sai pelo valor de R$ 88.999.

O novo Peugeot 208 chega ao mercado com preços sugeridos a partir de R$ 76.999. O hatchback é destaque em vendas da marca.

Ainda abaixo da casa dos R$ 100 mil, sendo disponibilizado por R$ 98.990, o Allure Turbo 200 CVT, que vem com um motor turboalimentado de 130 cv e 200 Nm de torque, combinado com a transmissão automática CVT de sete velocidades.

Por fim, o GT Turbo 200 CVT, versão do hatch que celebra o retorno da designação GT da montadora, equipada com seis airbags, alerta de colisão iminente, frenagem automática de emergência, assistência de manutenção de faixa e câmera de visão traseira ‘VisioPark 180°’, custa R$ 114.990.

Os preços já estão válidos para toda a rede de concessionárias no Brasil. Em Fortaleza, existem duas, a Belfort Peugeot, no bairro Papicu, e Peugeot Pigalle, no Edson Queiroz.