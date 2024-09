Ford Bronco e Mustang inspiram linha de bicicletas elétricas nos EUA; valores partem de US$ 4 mil

O espírito do Ford Bronco e o Ford Mustang agora está presente em uma nova linha de bicicletas elétricas lançada nos Estados Unidos (EUA). As Mustang eBikes contam com pneus semi-slick para otimizar a velocidade e o controle. O preço delas começam a partir de US$ 4.000. Já a Bronco eBike é projetada com um sistema de suspensão dupla inspirado no Goes Over Any-type of Terrain (G.O.A.T.) O sistema criado pela Ford permite o condutor a selecionar para diferentes condições de direção. Dependendo do modo selecionado, o sistema ajusta várias configurações do veículo. Este recurso conecta vários sistemas do veículo por meio de uma única interface, proporcionando a você controle aprimorado do veículo e dinâmica de direção para diferentes cenários de direção, terrenos, tempo ou condições de estrada variadas. , tem pneus todo-terreno e assento confortável estilo motocicleta, e o preço sugerido é a partir de US$ 4.500.

A Ford licenciou a empresa N+ para a produção dos modelos. A linha é formada pela Bronco eBike, inspirada no desempenho e design do SUV, e duas Mustang eBikes, incluindo um modelo de edição limitada comemorativo de 60 anos, a Mustang 60th Anniversary Edition.