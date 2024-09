Ford revela primeiras imagens da Nova Ranger Black

A nova picape urbana surge com visual renovado

A Ford confirmou a nova versão da Ranger Black para breve, trazendo imagens do modelo. O primeiro anúncio da nova versão foi feito em julho deste ano.

Segundo a Ford, detalhes do interior e equipamentos serão divulgados mais perto do lançamento.

Na cor preta como o nome já surgere "Black", o estilo é marcado pela grade frontal, santantônio, e rodas e retrovisores na cor grafite. Também tem faróis de LED, estribo fixo e pneus 255/65 R18 All Terrain.

Crescimento de vendas da Ranger no Brasil

Desde o lançamento da nova geração, a Ranger é a picape média que mais ganhou espaço no segmento, com um avanço de mais de 48% na participação no mercado brasileiro.

O POVO noticiou, em fevereiro de 2024, que a Ford Ranger aparece como vice-líder entre as picapes médias do Brasil.



Entre outros destaques, ela registrou um novo recorde histórico de emplacamentos em junho, com mais de 3.000 unidades.