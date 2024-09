Audi anuncia pré-venda do Q7 com sete lugares por R$ 691.990,00

Novo Audio Q7 na cor Ascari blue metallic Crédito: Divulgação/Audi

A Audi anuncia a pré-venda do novo Q7, agora com cabine para até sete passageiros. O lançamento já pode ser encomendado na rede de 40 concessionárias da marca em todo o Brasil no valor sugerido de R$ 691.990,00. O modelo ganhou visual renovado, tecnologias inéditas e aumentou a lista de equipamentos. Pela primeira vez, o modelo pode receber os faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O novo Audi Q7 está disponível nas cores Branco Carrara; Bege Ouro Sakhir, Azul Ascari, Azul Waitomo, Branco Geleira, Prata Satélite, Preto Mito, Vermelho Chili; Cinza Daytona; além das opções de customização possíveis por meio do programa Audi Exclusive.

A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas oferece um volume total entre 780 litros e 1.908 litros (bancos reclinados). A abertura do porta-malas é automática e pode ser realizada com o movimento dos pés. Traseira do Novo Audio Q7 na cor Ascari blue metallic Crédito: Divulgação/Audi Visual restaurado De acordo com a Audi, o novo Audi Q7 apresenta aspectos mais minimalistas, superfícies limpas e um volume amplo, com grade frontal Audi Singleframe, design octogonal, e detalhes verticais no interior da colmeia, além de novas entradas de ar e molduras repaginadas e integradas à arquitetura renovada do veículo.

Leia mais Audi abre pré-venda do Q6 e-tron a partir de R$ 529 mil Sobre o assunto Audi abre pré-venda do Q6 e-tron a partir de R$ 529 mil Novo Audi Q7: Desempenho Motor 3.0 TFSI V6 com 340 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm;

Torque de 500 Nm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm;

Transmissão Tiptronic possui oito velocidades

Tração integral quattro, que permite ao modelo enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno.

A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente). Tecnologias de segurança do novo Q7 O modelo oferece suspensão a ar adaptativa que, conforme as preferências do condutor, pode ajustar sua altura em até 60 milímetros. Na rodovia, a suspensão baixa automaticamente até 30 milímetros, dependendo da velocidade atual.

Na hora de estacionar, o remote park assist plus utiliza câmeras, radares e sensores para facilitar as manobras até mesmo nas vagas mais apertadas. Os principais itens de série voltandos para tecnologia e segurança incluem Airbags laterais dianteiros e sistema de airbags de cabeça; assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi pre sense dianteiro e traseiro; câmera 360° com Park Assist e auxílio de estacionamento; controle de cruzeiro adaptativo com Active Lane Assist e assistente de emergência; faróis Full LED Matrix; e sistema de assistência elétrica com bateria de 48V – híbrido leve. Outros equipamentos de série Internamente, o modelo ganhou o kit S Line, composto por logotipos S nos bancos, volante, pedaleira em inox, e revestimento do teto na cor preta. Externamente, o modelo assimilou a nova linguagem de identificação da marca, com logotipos em Audi Rings 2D e gravação na coluna B.

Volante do novo Audio Q7 Crédito: Divulgação/Audi Equipam o modelo de série também as rodas de 22 polegadas Audi Sport (com acabamento em cinza platina fosco), acabamento exterior em High Gloss (alumínio com itens escurecidos) e três novas cores externas disponíveis (Vermelho Chili, Azul Ascari e Bege Ouro Sakhir). Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de quatro zonas; Auto Hold; Pacote de luz customizável de 30 cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; terceira fileira de assentos que proporcionam sete lugares; teto solar elétrico panorâmico "Open Sky" ; e volante esportivo em couro, multifuncional com shift-paddles e aquecimento.