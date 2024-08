Mercedes-Benz atinge marca de 200 mil vans vendidas no Brasil

A marca traz um cardápio com 64 possibilidades de aplicação aos modelos 315 Street, 417 e 517. A linah Street pode ser utilizada por condutores que possuem somente a carteira de motorista da categoria B, o que aumenta o leque de possibilidades e vendas

A Sprinter é fabricada na Argentina e conta com quatro configurações, incluindo van para passageiro, furgão vidrado, furgão e chassi com cabine (Sprinter Truck).

O segmento de Large Vans, ou seja, automóveis com peso bruto entre 3,5 e 5 toneladas, está presente no mercado brasileiro há mais de 30 anos, após a chegada da pioneira MB 180 , em 1997, também da Mercedes.

Neste mês de agosto, os veículos comerciais leves da Mercedes Benz tiveram 200 mil unidades de vans vendidas no Brasil. O principal modelo que assegurou este marco é a linha Sprinter .

A Mercedes mira no uso da van Sprinter como transporte escolar, turismo, traslado e/ou fretamento. Enquanto os furgões e chassis com cabine são destinados à distribuição urbana e transporte de carga e produtos, além de prestação de serviços e negócios sobre rodas para empreendedores.

A marca tem um cardápio com 64 possibilidades de aplicação aos modelos 315 Street, 417 e 517. A linha Street pode ser dirigida por motoristas com habilitação da categoria B , a mesma exigida para carros normais. O fator abriu margem para que a van seja utilizada por consumidores como um motorhome.

A segunda geração foi divulgada em 2012, já equipada com sistemas do programa eletrônico de estabilidade, freios ABS e airbag para o motorista.

Em sua terceira e atualmente última geração, traz recursos como ESP Adaptativo 9I®, assistente de partida em rampa, assistente ativo de frenagem (ABA), assistente de vento lateral, alerta de fadiga do condutor e câmera de ré, direção elétrica, sistema multimídia MBUX com espelhamento de smartphone, piloto automático, volante multifuncional, e design interno ergonômico. Recentemente, também passou a ter o serviço de rastreabilidade em tempo real no Brasil.