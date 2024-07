Linha Sprinter da Mercedes passa a ter serviço de rastreabilidade em tempo real no Brasil

Novidade na Linha Sprinter para 2024 garante rastreabilidade do veículos no Brasil Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, em parceria com Michelin ConnectedFleet, apresenta uma nova funcionalidade em sua plataforma de conectividade (Vans Connect) para a linha Sprinter no mercado nacional. O sistema agora conta com o compartilhamento em tempo real da localização do veículo. Todos os veículos Sprinter comercializados no País vem equipados com o Vans Connect de fábrica e o serviço pode ser ativado em qualquer momento por meio de uma assinatura a partir de R$49,90 mensais. Com a nova tecnologia, diversas aplicações da Sprinter são beneficiadas, como as operações de transporte escolar, por exemplo, uma vez que os pais podem acessar a localização em tempo real da van onde estão os filhos. O recurso também pode ser útil para os serviços de transfer e entregas, bem como em diversas outras configurações.