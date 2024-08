Picape Ford F-150 está em pré-venda por R$ 519.990

Parte frontal da nova Ford F-150 Crédito: Ford/Divulgação

Como prospectado no começo deste ano, a nova Ford F-150, versão atualizada da picape, está em fase de pré-venda aos consumidores brasileiros no segundo semestre de 2024. De acordo com a montadora norte-americana, foi adotada uma estratégia de preço competitivo, focada na liderança do segmento, por R$ 519.990, o mesmo cobrado no modelo anterior Platinum. Os clientes que realizarem a compra somente irão receber o veículo entre outubro e novembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A 14ª geração do veículo líder de vendas nos Estados Unidos há 47 anos consecutivos recebeu aprimoramentos no design, tecnologia e equipamentos.

A nova F-150 2024 é oferecida em duas versões, Lariat e Lariat Black, com motor V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm, que acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e tem a melhor relação peso/potência do mercado, de 5,89 kg/cv. O consumo de 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada é o mais econômico do segmento, segundo a marca. A Lariat possui perfil mais clássico e vem com vários itens cromados. Já a Lariat Black, como já diz o nome, traz peças em preto brilhante de apelo esportivo.

Segundo Dennis Rossini, gerente de Marketing da Ford, a marca aposta no conteúdo de inovação e qualidade superior da picape para "junto com uma disponibilidade maior do produto e estratégia de preço adequada, disputar a liderança do segmento". Nova Ford F-150: o que muda A nova Ford F-150 traz novos retrovisores, maçanetas e nas rodas de 20”, tampa multiacesso da caçamba — chamada de Pro Access —, lanterna com sensor de carga e head-up display. Agora com cinco anos de garantia sem limite de quilometragem. A F-150 é o primeiro modelo a vir com o logotipo oval modernizado da assinatura Ford. Bancos do condutor, central multimídia, volante e interno da picape Crédito: Ford/Divulgação

O escapamento com ponteiras duplas é outro detalhe esportivo da Black. Já os para-choques são cromados na Lariat e na cor da carroceria na mesma versão. As novas lanternas traseiras da picape seguem o grafismo dos faróis e introduzem um recurso exclusivo: um sensor de carga com luzes de LED que indicam o peso embarcado na caçamba na central multimídia. O sistema funciona por meio de um sensor na suspensão e o peso é calculado por algoritmos. A nova F-150 é disponível em seis cores: Vermelho Zadar, Cinza Torres, Cinza Avalanche, Preto Vesúvio, Branco Nur e Azul Mônaco.

Traseira da picape Ford F-150 Crédito: Ford/Divulgação Ela também pode ser personalizada com uma linha de acessórios originais, composta por itens como: santantônio, capota elétrica e de lona, spoiler da cabine, barraca de camping, caixas organizadoras, suporte para bicicletas e adesivos. O painel ganhou um novo formato que conecta o painel de instrumentos e a central multimídia, ambos com tela de 12”, ampliando visualmente a cabine.

A manopla do câmbio rebatível permite transformar o console numa mesa de apoio. Desempenho, capacidade e segurança A nova F-150 vem de série com o pacote off-road FX4, composto por protetores metálicos e suspensão com tunagem especial para fora de estrada, e tanque estendido de 136 litros com autonomia de mais de 1.000 km. A tração 4x4 com as opções "high", "low" ou automática e o bloqueio do diferencial eletrônico garantem desenvoltura em diversos tipos de terreno.