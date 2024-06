Ford anuncia o lançamento da nova F-150 2024 para o segundo semestre

A picape mais vendida da América do Norte há 47 anos consecutivos também é comercializada nos principais mercados do mundo, incluindo China, Ásia, Europa, Austrália, África e América do Sul. No Brasil, ela foi lançada há pouco mais de um ano

A Ford anunciou o lançamento da nova F-150 2024 no Brasil no segundo semestre. A versão atualizada da picape foi lançada no começo do ano nos Estados Unidos. A montadora promete aprimoramentos no design, na tecnologia e nos equipamentos.

Ela é a picape mais vendida da América do Norte há 47 anos consecutivos. O modelo também é comercializado nos principais mercados do mundo, incluindo China, Ásia, Europa, Austrália, África e América do Sul. No Brasil, ela foi lançada há pouco mais de um ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O modelo está na 14ª geração e com mais de 41 milhões de unidades produzidas. Segundo a montadora, a F-150 é a única com carroceria feita em liga de alumínio ultrarresistente, o que reduz o peso e aumenta a rigidez.