Mercedes-Benz amplia portfólio dos compactos no Brasil

Os novos dois modelos já estão disponíveis para encomendas em toda a rede de concessionários da marca no País com preços de R$ 295.900,00 para o Mercedes-Benz CLA 200 Progressive e R$ 339.900,00 para o Mercedes-Benz GLA 200 Progressive .

Os novos CLA 200 e GLA 200 ampliam o portfólio de compactos da Mercedes-Benz no Brasil com a chegada da linha Progressive 2025.

Na parte exterior, a grade do radiador segue o padrão Mercedes-Benz com acabamento cromado, saídas de escapamento cromadas, um spoiler traseiro com faixa decorativa em cromo e rodas AMG de liga leve de 18’ (CLA) e 19’ (GLA).

Já no interior, o acabamento em alumínio e os detalhes cromados no volante e nas saídas de ar enfatizam um estilo mais dinâmico e requintado.

O volante esportivo multifuncional é revestido em couro e, graças as teclas sensíveis ao toque, os clientes podem operar a maioria das funções sem precisar tirar as mãos do volante.