O cardápio e os planos da Mercedes-Benz no Brasil

Mercedes-Benz no Brasil mira em mercado de elétricos e eletrificados, descarta etanol e faz planos de aumentar rentabilidade no País, depois de desativar produção nacional de automóveis

Segundo ele, a alemã mira não apenas em volume, mas em rentabilidade. Garcia afirma que o fim da produção em Iracemápolis (SP) , com a venda planta em 2021 para a GWM, foi situacional, ante operação não rentável. "Estamos muito contentes com o que aquilo que a gente conseguiu".

O presidente e CEO da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, Carlos Garcia, disse ao O POVO que a montadora está em plena implantação do novo modelo de gestão, com a separação de automóveis e vans - sob a gestão dele - dos ônibus e caminhões.

No meio do caminho, em 2030, "onde for factível", chegar a 50% dos modelos elétricos ou eletrificados. Hoje, 95% dos modelos são eletrificados. "O etanol não é algo que a gente discuta.

Na lista de modelos, o Mercedes-Benz G 63, EQE 300, Sprinter, além do A 200, mais recente lançamento da marca no País.

O EQA utiliza a grade do radiador com painel preto e estrela central, marca registrada dos modelos Mercedes-EQ.

A versão comercializada no Brasil será a EQA 250 com 190 cv e autonomia de até 496 quilômetros (método WLTP) ou 304 km (método Inmetro). A bateria de íons de lítio, que fica na parte inferior do veículo, tem uma capacidade de 66,5 kWh.

O EQA 250 traz um pacote de Energia desenvolvido em parceria com a Enel X Way, linha de negócios global do Grupo Enel dedicada exclusivamente à mobilidade elétrica, que inclui um carregador “wallbox” e instalação.

Além desse pacote, o modelo traz três anos de manutenção preventiva inclusa e três anos de garantia de fábrica.

Mercedes-Benz EQB 250

Mercedes-Benz EQB 250 Crédito: Divulgação

O Mercedes-Benz EQB 250 é um SUV 100% elétrico, com oferta de sete lugares pela primeira vez em um elétrico no Brasil. O EQB foi o primeiro veículo de produção puramente elétrico da fábrica de Kecskemét, na Hungria.

Desenvolvido a partir da versão à combustão GLB, o EQB tem um amplo espaço interno graças à distância entreeixos de 2.829 milímetros. A capacidade de carga é de 495 litros, sendo expansível até 1.710 litros.

Para o Brasil, o modelo EQB 250 utiliza o mesmo conjunto mecânico do EQA: motor de 190 cv, um conjunto de baterias com capacidade de 66,5 kWh e até 474 km de autonomia no método WLTP ou 291 km no método Inmetro.

O sistema tem capacidade de carga de 11 KWh em um carregador de corrente alternada (AC) e até 100 kWh em um carregador rápido de corrente contínua (DC).

O modelo também utiliza o sistema de infoentretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Assim como o EQA, o EQB 250 traz um pacote de Energia desenvolvido em parceria com a Enel X Way, que inclui um carregador “wallbox” e instalação.

Mercedes-AMG GLA 35 e GLB 35 4Matic

Mercedes-AMG GLA 35 e GLB 35 4MATIC. Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

Os modelos Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC e Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC podem ser encontrados em todas as concessionárias da marca Mercedes-Benz no País, com preço público a partir de R$ 494.900 e R$ 504.900, respectivamente.

O GLA 35 4MATIC é mais esportivo, possui design dinâmico e compacto. Já o GLB 35 4MATIC possui espaço para sete ocupantes e bagagem. O design frontal de ambos os modelos possui características distintas, com a grade do radiador específica da AMG.

Outros recursos de design incluem o acabamento das lâminas nas entradas de ar externas e os acabamentos em preto brilhante. Na lateral, o destaque vai para as rodas de liga leve de 21 polegadas com desenho multi-raios.

A tração variável AMG Performance 4MATIC possui uma embreagem multidisco integrada ao eixo traseiro que é responsável pela distribuição variável do torque entre os eixos dianteiro e traseiro.

Os cinco programas de condução AMG Dynamic Select "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport +" e "Individual" alteram parâmetros relevantes, como a resposta do motor e da transmissão.

Mercedes-AMG A 45 S e CLA 45 S 4MATIC

Mercedes-AMG A 45 S e CLA 45 S 4MATIC Crédito: Divulgação

Os modelos Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ e Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ oferecem mais design em um compacto e mais espaço interno em um coupé.

Os dois modelos compõem o portfólio de esportivos da Mercedes-Benz no País.

O exterior de ambos os modelos transmitem os traços únicos da marca. Pela primeira vez, a família de compactos também apresenta a grade do radiador específica da AMG.

A presença dos dois modelos AMG também é acentuada pelos parachoques dianteiros mais largos, com alargamento da caixa de rodas.

Os modelos possuem seis modos de condução AMG Dynamic Select: "Slippery", "Comfort", "Sport", "Sport +", "Individual" e "RACE", que permitem uma ampla variedade de características do veículo, de confortável a dinâmico.

Mercedes-Benz A 200 AMG Line

Mercedes-Benz A 200 AMG Line. Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz apresentou em julho de 2023 os novos automóveis Classe A. O novo modelo chegou ao País na versão hatchback A 200 AMG Line.

Em seu design exterior possui capô inclinado para a frente com duas elevações com o 'nariz de tubarão', combinados à grade do radiador redesenhada e aos faróis em LED de desenho plano.

A arquitetura interna, única nesse segmento, dá origem a um ambiente com três saídas de ar redondas em forma de turbina. O volante em couro, é compacto e combina com a tecnologia do console central redesenhado.

Além disso, a versão A 200 AMG Line apresenta acabamento em dinâmica/microfibra no painel.

Seguindo a estratégia global “Ambition 2039”, a Mercedes-Benz estabeleceu o objetivo de lançar uma frota neutra em CO2 de novos automóveis e vans a partir de 2039 em toda a cadeia de valor e ciclo de vida.

Segundo a marca, o objetivo é reduzir pelo menos pela metade as emissões de CO2 por automóveis na frota de veículos novos ao longo de todo o ciclo de vida em comparação com 2020 até o final desta década.

No novo Classe A tanto hardware quanto software foram atualizados. A última geração do MBUX é mais intuitiva e as telas podem ser personalizadas conforme desejado com a ajuda dos estilos de exibição recém-projetados (Classic, Sport e Discret) e sete opções de cores.

O novo A 200 AMG Line é equipado com o motor de quatro cilindros eletrificado de 163 cv e conta com transmissão automática DCT de sete velocidades. Agora, o A 200 AMG Line é um híbrido leve, utilizando um sistema elétrico adicional de 48 volts.

Mercedes-Benz EQE 300

Mercedes-Benz EQE 300. Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

O Mercedes-Benz EQE é um sedã executivo, de caráter esportivo, luxuoso e que combina performance elétrica com sustentabilidade, com uma autonomia superior com apenas uma carga em sua bateria de 89 kWh.

O EQE é mais aerodinâmico e a linha de design da marca chamada de “Sensual Purity” é refletida em superfícies modeladas e transições suaves, com destaque para a grade frontal com acabamento brilhante e que traz a estrela Mercedes-Benz multidimensional.

Em suas dimensões externas, o EQE é comparável a outros modelos da marca como a Classe E ou ao CLS. Assim como este último, ele possui vidro traseiro fixo junto a tampa do porta-malas.

A última geração do MBUX, recentemente introduzida no EQS e na Classe C, também está a bordo do EQE. Com software adaptável, o conceito de controle e display se adapta ao seu usuário e faz sugestões personalizadas para funções de infoentretenimento.

A versão escolhida para o Brasil é o EQE 300 com 245 cv e equipado com a transmissão elétrica (eATS), com todo o conjunto montado no eixo traseiro. O motor elétrico é do tipo motor síncrono permanente (PSM).

Com o PSM, o rotor do motor é equipado com ímãs permanentes e, portanto, não precisa ser alimentado com energia.

A bateria de íons de lítio é composta por dez módulos e possui um conteúdo de energia útil de 89 kWh. O software de gerenciamento de bateria, desenvolvido internamente, permite o gerenciamento inteligente de energia do EQE.

Mercedes-AMG G 63

Mercedes-AMG G 63 Crédito: Divulgação

O Mercedes-AMG G 63 mantém sua posição entre os veículos off-road de alto desempenho com motor V8 biturbo, tração nas quatro rodas, três bloqueios de diferencial, transmissão automática de nove velocidades, suspensão dianteira independente com duplo braço triangular e amortecimento adaptável.

O motor biturbo V8 de 4 litros AMG gera 585 cv e oferece um torque máximo de 850 Nm, estando disponível em uma faixa de rotações entre 2.500 e 3.500 rpm e entrega de zero a 100 km/h em 4,5 segundos. Este desempenho dinâmico é mantido até a velocidade máxima de 240 km/h.

O sistema de transmissão AMG Speedshift TCT 9G possui um software específico para o modelo visando atingir tempos de troca muito curtos.

A função de redução de marcha múltipla permite picos de velocidade mais espontâneos, enquanto os modos de transmissão "Sport" e "Sport Plus" contribuem para uma experiência de condução mais esportiva.

A engrenagem de redução off-road pode ser engatada por meio do interruptor LOW Range em velocidades de até 40 km/h.

A relação de engrenagem da caixa de transferência é então alterada de 1,00 em High Range para 2,93. É possível alternar de LOW Range para High Range em velocidades de até 70 km/h.

Mercedes-Benz Sprinter 315

Mercedes-Benz Sprinter 315 Crédito: Divulgação

A linha Sprinter Street 315 CDI possui motor a diesel de quatro cilindros OM654. Segundo a Mercedes-Benz, essa motorização é nova em relação ao antecessor OM651 e supera todos os requisitos de emissões Proconve L7, atingindo nota “A” do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesse aspecto.

O novo motor apresenta uma redução de consumo de combustível de 6% em trechos urbanos e 11% em trechos rodoviários com relação a sua última versão.

Esses dados são medidos conforme portaria do Inmetro, mas o consumo pode variar para mais ou para menos, dependendo das condições de uso.

O modelo também conta com menor emissões de poluentes e maior potência, agora com 150 cv (+5%) e torque de 34,7 kgf.m (+3%), se comparado ao anterior.

Mercedes-Benz Sprinter 417 e 517

Mercedes-Benz Sprinter 315. Crédito: Divulgação/Mercedes-Benz

As Mercedes-Benz Sprinter 417 e 517 possuem motor a diesel de quatro cilindros OM654. Os veículos contam com 170 cv de potência e 40,8 de torque, representando 4% e 12% a mais desses atributos, respectivamente, se comparados às versões anteriores.

De acordo com a marca, a geração de motores OM654 foi desenvolvida com características de melhor desempenho e menores vibrações.

Visando a reduzir o atrito do motor, o bloco é 100% de alumínio e conta com a combinação de pistões em aço com perfil escalonado, além do revestimento da parede do cilindro Nanoslide.

O veículo promete uma performance operacional mais eficiente, principalmente em trechos urbanos e mistos.

O motor também apresenta a recirculação dinâmica dos gases de escape por diferentes vias e o pós-tratamento, contribuindo para menores taxas de emissões.