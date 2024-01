Novo Citroën C3 Aircross é lançado a partir de R$ 109.990 na venda on-line

O Novo Aircross chega às lojas em três versões Crédito: Divulgação

O Novo SUV C3 Aircross estreia como o SUV turbo mais acessível do Brasil, segundo a marca. Destinado à América do Sul, o modelo foi desenvolvido pelos engenheiros da Stellantis na região, com integração de todos os fornecedores locais. O único B-SUV com opção de sete lugares será produzido no Polo Industrial de Porto Real (RJ) e começa a ser vendido a partir de R$ 109.990 na venda on-line. Mais de 75% de seus componentes são fabricados na região. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Novo Aircross chega às lojas em três versões, e todas contarão com a opção de sete lugares, se ajustando aos diferentes tipos de consumidor.

O modelo estreia com diversos atributos de acessibilidade, incluindo as três primeiras revisões grátis, valores reduzidos para a cesta de peças, seguro e ampla gama de acessórios. O Novo Citroën Aircross começa a ser vendido em todo o Brasil na versão de cinco lugares. Os valores dos modelos de sete lugares serão divulgados posteriormente. Confira os preços na modalidade e-commerce e lista de equipamentos do Novo Citroën C3 Aircross Novo SUV Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT: R$ 109.990* Novo SUV Citroën Aircross Feel Pack Turbo 200 AT: R$ 119.990 Novo SUV Citroën Aircross Shine Turbo 200 AT: R$ 129.990 *na modalidade de venda online. Novo Citroën C3 registra crescimento de mais de 20% nas vendas em novembro A Citroën encerrou o mês de novembro com a maior participação de mercado do ano e um aumento de 20% nas vendas da marca em comparação com o mês de outubro de 2023. O destaque nesse índice de novembro foi novamente o Novo Citroën C3. O hatch com atitude SUV registrou um aumento de 22% nas suas vendas em relação ao mês anterior e, com isso, se firmou no Top 5 do segmento. No último mês, o Novo C3 passou a ser oferecido na inédita versão Live Pack com motor 1.6 16V e câmbio automático de seis marchas.