Volvo quebra recorde em junho com 1.148 emplacamentos

EX30, no evento de lançamento feito mês passado Crédito: Divulgação/G1/Volvo Cars Brasil

Com o fechamento de junho, a Volvo Car Brasil quebrou recorde de emplacamentos na história da marca. Foram 1.148 unidades comercializadas, superando as 1.066 unidades vendidas em dezembro de 2023, o que representou um crescimento de quase 8%. No mês de junho, o EX30 foi o veículo premium com maior número de emplacamentos do País, tendo 666 unidades vendidas, consolidando a montadora como líder premium no segmento dos elétricos (com EX30, C40 e XC40). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O XC60 se sustenta como líder entre os SUVs médios do segmento premium, com 27% do mercado.

A soma destes números fizeram com que a sueca ficasse como segunda colocada no segmento premium do mês e no acumulado do primeiro semestre de 2024. Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil, afirma que a marca tem um objetivo claro que é superar os números. "E para que a Volvo Car Brasil continue nessa direção, sabemos que temos muito trabalho a ser feito, para entregarmos ainda mais e garantirmos um excelente resultado em 2024", enfatiza. EX30 foi o elétrico premium mais vendido do Brasil em junho Um mês após a chegada do ao mercado brasileiro do carro de entrada da Volvo, o EX30 já garantiu a liderança no mês de junho de 2024 e se posiciona como o terceiro veículo elétrico mais vendido do Brasil no ano, considerando os veículos premium e não premium.