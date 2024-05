Volvo instalou 35 eletropostos pelo Brasil, mas Ceará segue de fora

O plano é instalar mais de 100 pontos de carga rápida, assim, finalmente conectando as cinco regiões do País e mais de 300 mil quilômetros de rodovias

Os 35 pontos estão espalhados em quatro regiões. No Sudeste, há 18 instalações. No Centro-Oeste e Nordeste, tem seis em cada. O Sul conta com cinco.

De acordo com Guilherme Galhardo, head de Eletrificação de diretor de Digital da Volvo Car Brasil, a demanda por eletropostos tem crescido de maneira gradual no País e, dessa forma, será possível "garantir mais conectores em um só endereço, proporcionando mais comodidade e menos tempo de espera para os usuários".

A montadora, de origem sueca, planeja instalar mais de 100 pontos de carga rápida, conectando as cinco regiões do País (falta só o Norte) e mais de 300 mil quilômetros de rodovias. Ao final do projeto, o investimento será de cerca de R$ 70 milhões na economia nacional.

Endereços das instalações (ainda inexistente em municípios cearenses)

Nordeste



AÇU (RN): Rodovia, BR-304 KM 110,2, 59650-000 – Posto Florestal

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO (SE): Av. Ananias Fernandes dos Santos, 12 - Centro, 49820-000 – Posto Canindé

MATA DE SÃO JOÃO (BA): BA-099, Km 74 - s/n - Linha Verde, 48282-970, 44054-128 – Sauipe Premium

SALGUEIRO (PE): Av. Cel. Veremundo Soares, 551 - N.S. Aparecida, 56000-000 – Salgueiro Plaza Hotel

SOUSA (PB): Rod. BR 230 KM 454 SN JD.Bela Vista 58805-290 – Posto Chabocão

ALAGOINHAS (BA): Rod. Governador Mário Covas (-12.1667799,-38.4226074) – Posto 2A.

Centro-Oeste



ITUMBIARA (GO): Avenida Beira Rio, 1100 - B. Nova Aurora - 75522-330 – Hotel Beira Rio

NOVA MOTUM (MT): BR-163, Km 582, 78450-000 – Posto Águia Branca

PRIMAVERA DO LESTE (MT): BR-070 - Parque Industrial, 78850-000 – Posto Alvorada

RONDONÓPOLIS (MT): BR-364, Km 211 Zona Rural, 78700-000 – Restaurante Sinuelo

SINOP (MT): Rodovia BR 163, km 844 - zona rural, 78551-970 – Posto Trevão

ANÁPOLIS (GO): Fazenda Barreiro do Meio 2 - Rodovia, BR-153, 3661, 75132-400 (-16.3810589,-48.9513697) – Hotel Denali

Sul

ITAJAÍ (SC): R. José Testoni, 1 - Dom Bosco, 88307-098 – Posto Universitário Rede Galo

BALNEÁRIO CAMBORIU (SC): Km 138 N 138, BR-101 - Nova Esperança, 88336-200 – American Oil

SÃO JOSÉ (SC): R. Gerôncio Thives, 1099 - Barreiros – Posto Galo

IMBAÚ (PR): BR 376, Km 394 Rua Charqueada, 84250-000 – Lanchonete Soledad 2

CORBÉLIA (PR): Hotel Corbélia Rua Hortência, Trevo Principal de – Centro (-24.79270653, -53.28881830) – Hotel Peroza



Sudeste

ANDRADINA (SP): R. Gabriel Teixeira de Barros, 991 - Parque São Gabriel, 16901-227 – Savana Parque Hotel

ANGRA DOS REIS (RJ): Rua Itatiaia, S/N, Japuiba, 23900-010 – Posto Vale do Café

AVARÉ (SP): Rod. Pres. Castello Branco, km 247, 18705-050 – Posto Bizungão

BARRA MANSA (RJ): Rod. Pres. Dutra, Km 275 - 27338-000 – Posto Metano

BOTUCATU (SP): R. Emílio Cani, 981 - Vila Santa Therezinha De Menino Jesus, 18606-730 – Posto Orbi

CAJATI (SP): Rod. Régis Bittencourt, Km 500 - Sentido Sul, 11950-000 – Posto Ongarato

CAMPOS ALTOS (MG): BR-262, km 598 - Zona Rural – Posto HG

CAPITÓLIO (MG): Estrada Vicente Conegas, SN – Morro Preto – Hotel Quinta dos Cabeças

GUARAREMA (SP): Av. Gen. Porfírio da Paz, 176, 08900-000 – Paradouro Batistella

LIMEIRA (SP): SP-330, km 137, via Mário Peixoto de Oliveira, s/n - Distrito Industrial Anhangüera 13487-530 – Rancho Mineiro

PARACATU (MG): Rodovia BR 040, KM 40,6- Amoreiras II, 38600-000 – Posto Paracatu

PERDÕES (MG): BR-381, km 677, 37260-000 – Posto Crossville

PORTO FERREIRA (SP): Av. João Martins Da Silveira Sobrinho, 2101, 13660-000 – Posto 6

RIVIERA DE SÃO LOURENÇO (SP): R. Aprovada, 329, 11261-201 – GPA Riviera de São Lourenço

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ (MG): BR-381 Fernão Dias, 746, 37490-000 – Posto Caxuxa

SÃO SEBASTIÃO (SP): Rod. Dr. Manoel Hipólito Do Rêgo, 2501 - Praia Do Arrastão, 11605-136 – Auto Posto Igararece

TRÊS MARIAS (MG): Rod. BR 040, Km 281, S/N, 39205-000 – Posto Mar Doce

UBATUBA (SP): Rua Guarani, 374 - Centro, Ubatuba - SP, 11680-000 – GPA Ubatub