Novo Mercedes-Benz Classe E é no Brasil por R$ 639.900

O pacote de serviços Mercedes me Connect, a princípio (por três anos), é gratuito. Com ele, o modelo estará sempre conectado, afora os dados do celular do dono do carro. O modelo está disponível para encomendas em toda a rede de concessionários da marca (no Ceará, Newsedan). No primeiro lote, somente 15 unidades. O POVO dirigiu o modelo em São Paulo

O novo Classe E é um clássico. As proporções respeitam as linhas de um sedã ortodoxo. Noutros termos, dianteira curta e o capô longo e uma cabine mais recuada. O design com a cabine recuada é complementado pela traseira em destaque. Uma superfície na cor preta conecta a grade do radiador aos faróis em preto brilhante. O visual remete aos modelos elétricos da alemã. A estrela está lá no capô.

Na prática, o serviço também entrega conexão com um aplicativo de celular, pelo qual o condutor poderá abrir e fechar as portas, detectar eventuais batidas e tentativas de furto, determinar zonas máximas de uso em um serviço e valet, por exemplo. Também pode receber atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital.

A Mercedes-Benz traz ao Brasil o novo Classe E na versão E 300 Exclusive com um diferencial a mais: é o primeiro automóvel da marca no País equipado com o sistema de serviços online Mercedes me Connect. O motor 4 cilindros, com 258 cv, atua em conjunto com o sistema híbrido leve de 48V. O pacote de serviços Mercedes me Connect, a princípio (por três anos), é gratuito. Com ele, o modelo estará sempre conectado, afora os dados do celular do dono do carro. O modelo está disponível para encomendas em toda a rede de concessionários da marca (no Ceará, Newsedan) com preço sugerido de R$ 639.900,00. No primeiro lote, somente 15 unidades. O POVO dirigiu o modelo em São Paulo.

A grade do radiador tridimensional vem na posição clássica, com a estrela no alto do capô. Os faróis LED com assistente adaptativo oferecem um design distintivo de dia e noite. As luzes diurnas têm a forma de uma sobrancelha. Os Powerdomes - também conhecidos como os bons e velhos vincos - acentuam o capô. Dão a ideia de musculatura.

As maçanetas são embutidas, tal qual os demais lançamentos da marca. Basta passar a mão na frente e elas se projetam para fora. Duas linhas laterais buscam dar caráter esportivo. Destaques na traseira incluem as luzes LED em duas seções com um novo contorno. Na lateral, as rodas têm aro com 20 polegadas de diâmetro.

Outra novidade é uma câmera selfie e de vídeo no topo do painel. Ela serve não apenas para aquela selfie marta, mas também para participar de reuniões, por exemplo. Já o painel de instrumentos é um dos destaques. Há telas em profusão. Elas ocupam todo o painel. De uma ponta a outra. Do motorista ao passageiro. O display do motorista tem 12,3 polegadas, a central multimídia 14,4 polegadas. A terceira tela, para o passageiro dianteiro, tem 12,3 polegadas.

Outra novidade é uma câmera posicionada na cabine. A grande angular consegue pegar uma imagem completa do interior do carro e permite que o motorista tire fotos, grave vídeos e até participe de reuniões.

A tela do passageiro dianteiro é exclusiva. A pessoa pode assistir um filme no Youtube, por exemplo, enquanto a tela do meio exibe o mapa do percurso e o display do motorista traz outras informações. A função avançada de privacidade baseada em câmera reduz seu brilho e, portanto, o risco de distração do motorista. A superfície de vidro da MBUX Superscreen se estende assim.

A seção frontal do painel de instrumentos é iluminada pela faixa de luz do Active Ambient Lighting, que corre como um amplo arco desde o para-brisa, passando pelas colunas A e até as portas. O console central é projetado como uma unidade homogênea e se funde em linha reta com a parte inferior do painel de instrumentos. Ele tem um compartimento de armazenamento com tampa e porta-copos integrado ao elemento de acabamento tridimensional. Além disso, há um apoio de braço acolchoado na parte traseira do console central.

O painel central da porta se funde ao apoio de braço com uma curva côncava e a seção frontal é projetada como um elemento metálico. Ele serve como uma alça e incorpora as teclas para os vidros elétricos. Outro destaque é o formato dos comandos para abrir as portas e os controles das funções do assento.