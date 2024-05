Tecnologias embarcadas no Novo Corolla Cross 2025 prometem um "caminho sem volta" aos consumidores

Identidade visual revistilizada, mais segurança e neutralidade de carbono, estão foram as propostas do novo automóvel da Toyota para 2025

A dianteira foi redesenhada, apresentando uma nova grade em design de colmeia, mais limpa, mais elegante, dando cara nova ao carro, inclusive a partir de um conjunto óptico para as versões XRX Hybrid, GR-Sport e XRX, com mais integração e unicidade nas lentes e indicadores de direção.

O SUV da Toyota bateu a marca de produção de 230 mil unidades e em 2023 foi o eletrificado mais vendido do Brasil, além de carro mais exportado do país. Logo, era a hora de uma reestilização . E foi o que aconteceu.

Partindo de R$ 164 mil e chegando até pouco mais de R$ 210 mil, o Novo Corolla Cross 2025 estreia no mercado de todo o Brasil trazendo muita novidade em seis versões . O slogan "caminho sem volta" mira o desejo humano de buscar melhores aquisições, conforto e sofisticação para em seguida não abrir mais mão delas, mas acerta também no hibridismo das versões top de linha, que é desejo de brasileiros e brasileiras.

Este conjunto estético funcional se complementa, na parte externa, com o novo formato das lanternas traseiras e as novas rodas de liga leve de 18’’, desde a versão XRE. Na parte interna, novo forro de teto em tecido, novas texturas de bancos, portas, console, painel e iluminação ambiente.

- Novo painel digital de 12,3 polegadas em todas as versões a partir da XRE, com três menus configuráveis para acesso às informações essenciais a dirigibilidade;

- Direção eletroassistida;

- Ar-condicionado digital com saída traseira (Dual Zone e S-Flow para as versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid);

- Um intuitivo e funcional comando de ajuste para o banco do motorista com seis regulagens para altura, distância e inclinação, nas mesmas três versões citadas acima;

- O banco do passageiro dianteiro recebe regulagem manual para quatro ajustes de distância e inclinação;

- Freio de estacionamento eletrônico;

- Carregador de celular por indução nas versões XRE, XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid;

- Sistema elétrico de abertura e fechamento do porta-malas para as configurações XRX, GR-SPORT e XRX;

- Sensor de abertura do porta-mala com os pés (Kick sensor).

Motor

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV trazem motor 1.8L VVT-i 16V. Dados do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) mostram que o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 14,6 km/l na estrada e 17,7 km/l na cidade (quando abastecido com gasolina). Com etanol, o modelo atinge 10,1 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade.

A montadora defende que o Novo Corolla Cross é o SUV flex mais econômico já visto no Brasil.



As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV trazem motor 1.8L VVT-i 16V Crédito: Divulgação/Toyota

Neutralidade de carbono



O Novo Corolla Cross 2025 estreia no Brasil trazendo uma identidade global da Toyota para registrar a neutralidade de carbono, sob o nome de "Beyond Zero".