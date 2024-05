Novo Corolla Cross 2025 começa a ser vendido a partir de R$ 160 mil

A Toyota do Brasil apresentou, nesta terça-feira, 23, durante evento em São Paulo, o novo Corolla Cross 2025. Ele vem em seis versões, com preços que variam de R$ 160 mil a R$ 210 mil.

Com mais de 230 mil unidades produzidas, o Corolla Cross é comumente requisitado pelos brasileiros e por consumidores de mais de 20 países da América Latina e do Caribe, onde também é vendido. Em 2023, além de ter sido o eletrificado mais vendido do Brasil, o modelo também se destacou como o carro mais exportado do País.

O slogan dado pela japonesa ao veículo foi "um 'caminho sem volta' para quem busca a robustez de um SUV", haja vista as taxas de 96% de satisfação em vendas e 91% na pós-venda.