BYD Seal: Elétrico premium chega ao mercado brasileiro por R$ 296 mil

A montadora chinesa BYD lançou nesta quarta-feira, 30, em São Paulo, seu mais novo veículo elétrico da linha premium. É o BYD Seal, que chega ao mercado brasileiro custando R$ 296,8 mil na versão topo de linha. O modelo combina inovação, tecnologia e alto padrão para concorrer com sedans de luxo, como o BMW série 3.

Com layout sofisticado, porte médio e sistema de multimídia integrado aos comandos do sistema, o BYD Seal alia tecnologia e potência, sendo equipados com dois motores capazes de produzir 531 cv. O esportivo pode atingir aceleração de até 100 km/h em apenas 3,8 segundos e tem velocidade máxima de 180 km/h.

O Seal tem 4,8 metros de comprimento, 1,9 metro de largura e 1,4 metro de altura e dispõe de três porta-malas, sendo um na parte dianteira e dois na traseira. A identidade visual é um dos componentes que mais chama a atenção. O veículo conta com moderno sistema de iluminação interna, disponibilizando diferentes opções de coloração. Além disso, há detalhes em LED no para-choque que conferem um toque a mais de sofisticação no arranjo visual.