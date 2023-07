GWM Ora 03 chega ao mercado brasileiro nas versões BEV e GT BEV; veja fotos

O anúncio foi feito no Festival de Interlagos, que está acontecendo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, até o próximo dia 23. A partir desta quinta-feira, 20, já é possível fazer a pré-reserva do GWM Ora 03 pelo Mercado Livre, mediante depósito de R$ 9 mil

A GWM Brasil apresentou seu novo veículo elétrico, o Ora 03, um hatchback premium 100% elétrico. O anúncio foi feito no Festival de Interlagos, que está acontecendo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, até o próximo dia 23 (domingo). Vai brigar com outro chinês, o recém-lançado BYD Dolphin, hoje em torno de R$ 150 mil. A partir desta quinta-feira, 20, já é possível fazer a pré-reserva do GWM Ora 03 pelo Mercado Livre, mediante depósito de R$ 9 mil.

O GWM Ora 03 chega ao mercado brasileiro nas versões BEV e GT BEV, sendo que a diferença entre eles é a capacidade da bateria. No primeiro, a bateria é de 48 kWh e no modelo GT, de 63 kWh. Ambas podem ser carregadas de 10% a 80% em até 5 horas com carregadores de corrente alternada (AC) ou 50 minutos na contínua (DC). Todas as versões possuem o mesmo powertrain, com um motor elétrico de 171 cv de potência e 250 Nm de torque.

Com 4,25 metros de comprimento, o BEV (Battery Electric Vehicle, ou Veículo Elétrico a Bateria, em português) da GWM oferece acabamento premium, itens de conforto e segurança e tecnologia.

De acordo com a GWM, o carro foi bem avaliado nos testes do Euro NCAP, recebendo cinco estrelas, a nota mais alta. Segundo os testes, o GWM Ora 03 é, atualmente, um dos cinco veículos mais seguros comercializados na Europa e o mais seguro na sua categoria.

O modelo possui alguns itens de série como a carroceria de aço de alta resistência; sete airbags; sistema AEB (Auto Emergency Breaking, ou Frenagem Autônoma de Emergência, em português); piloto automático inteligente com sistema Stop & Go; e assistente ativo de ponto cego com aviso de abertura de portas.

Conforto que vem de fábrica

Entre os itens de conforto para os motoristas, está o recurso Easy-Entry, no qual os bancos com esta função se afastam automaticamente ao abrir a porta, para oferecer espaço extra no acesso ao interior do veículo. Os bancos ainda dispõem de massageador, aquecimento e ventilação – itens que não são comuns em automóveis desse segmento.

Além disso, o modelo oferece a tecnologia Full Parking Assist (ou Assistente de Estacionamento Automático, em português): o motorista ativa a função e, sem que precise tocar no volante ou nos pedais, o sistema detecta espaço suficiente e acelera e freia conforme necessário para estacionar o carro.

Abertura e fechamento do porta-malas com sistema Free Hands, Sistema Smart Start (uma vez o carro aberto, ele detecta a presença humana e o carro já está pronto para sair), teto solar panorâmico, rodas esportivas de 18 polegadas, central multimídia com Apple Carplay e Google Android Auto, além de carregador por indução.

Pacote Tranquilidade GWM

Ao adquirir um GWM Ora 03, o comprador levará junto o Pacote Tranquilidade da GWM, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW, proteção total da bateria por dois anos (mesmo em caso de acidentes) somada à garantia de fábrica de 8 anos ou 200 mil km para essa bateria, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, financiamento com recompra garantida e a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia.

Pré-reserva iniciada

A partir desta quinta-feira, 20, já é possível fazer a pré-reserva do GWM Ora 03 pelo Mercado Livre, mediante depósito de R$ 9 mil, que poderá ser pago por Pix ou boleto e ficará depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre. A parceria da GWM com o Mercado Livre garante que o consumidor poderá desistir da compra do Ora 03 a qualquer momento até a hora da entrega do seu veículo.

Em caso de desistência da compra, o reembolso para quem pagou no Pix cai no domicílio bancário do cliente, enquanto o reembolso do boleto cai na conta digital do consumidor do Mercado Pago. A pré-reserva do GWM Ora 03 estará disponível em site específico da GWM e Mercado Livre.

O novo carro elétrico da GWM será oficialmente lançado em agosto, quando as cores, a lista completa de equipamentos e os valores serão divulgados (estimados entre R$ 150 e R$ 200 mil). A partir de setembro, será possível realizar test-drive dos veículos nas concessionárias. As entregas aos compradores, por ordem de reserva, terão início a partir de outubro deste ano.

Condições especiais na linha Haval H6

Durante o Festival Interlagos, a GWM informou que não haverá nenhuma mudança no design da linha Haval H6 lançada no País por, no mínimo, três anos. A empresa também anuncia condições especiais para a compra de um Haval H6 até o próximo dia 31 de julho, com entrada de 60% do valor e 24 parcelas fixas mensais com taxa zero de juros. O carregador tipo Wall Box da WEG também poderá ser adquirido neste período com 50% de desconto, pelo valor de R$ 4.800, e parcelado junto com o valor do veículo.

A marca também está oferecendo no mês de julho o Pacote Tranquilidade da GWM para a linha Haval H6, que consiste em um carregador portátil de 3,6 kW (para as versões plug-in), proteção total da bateria por dois anos somada à garantia de fábrica de 8 anos ou 200 mil km para essa bateria, tag de pedágio GWM Veloe por um ano, financiamento com recompra garantida e a conveniência do serviço Tomorrow Assistance, com oficina remota e carro cortesia.

Veja fotos do novo GWM Ora 03

GWM Ora 03 já está disponível para pré-reserva no Mercado Livre. Crédito: Divulgação

Resumo do GWM Ora 03

Dados técnicos:

Potência: 171 cv

Torque: 250 Nm

Baterias: 48 kWh e 63 kWh

Rodas: liga leve de 18 polegadas

Segurança e condução semiautônoma

- Frenagem autônoma de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas

- Assistente ativo de ponto cego com aviso de abertura de portas

- Frenagem autônoma de tráfego cruzado dianteiro e traseiro

- Piloto automático inteligente com Stop & Go

- 7 airbags

Conforto e conveniência

- Assentos com “Easy-Entry”, massagem, ventilação e aquecimento

- Teto solar panorâmico

- Abertura do porta-malas por aproximação (free-hands)

- Smart-start

- Apple CarPlay e Android Auto

- Full Parking Assist com câmeras 360° e 9 opções de visualização