"Pop, divertido e 100% elétrico", BYD apresenta o Dolphin

Clóvis Holanda Editor Chefe do Núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Enviado a São Paulo

Com o slogan "Pop, divertido e 100% elétrico", a montadora chinesa BYD apresentou, em evento no Clube Monte Líbano (SP), o BYD Dolphin EV, novo veículo elétrico a ser comercializado no Brasil. A proposta é oferecer um modelo hatch, mas com envergadura de SUV, espaço interno de sedan, design e inovações tecnológicas de modelos alto padrão e tudo com uma pegada jovem e sustentável por um valor inicial de R$ 149.800,00.

O modelo promete a "melhor eficiência energética do mercado brasileiro", segundo dados do Inmetro e é o primeiro veículo da BYD a adotar o design da linha “Ocean”, inspirada nos animais marinhos e ondas do mar. O BYD Dolphin EV é o quinto veículo de passeio da BYD no Brasil, onde já comercializa os elétricos BYD Tan EV, BYD Han EV e BYD Yuan Plus EV. A linha de motores híbridos tem hoje o SUV BYD Song Plus DM-i no País.

“Somos orgulhosamente o primeiro fabricante a deixar de produzir carros a combustão e lideramos há nove anos o mercado de elétricos na China. Superamos a incrível marca de quatro milhões de veículos vendidos a essa nova energia”, declarou Stella Li, CEO da BYD Américas e vice-presidente Executiva da empresa, durante a apresentação, quando contextualizou o momento da empresa, líder mundial na fabricação de veículos elétricos, no contexto nacional de migração dos carros que usam combustíveis para versões elétricas.

Tecnologia e Inovação

Um dos apelos do Dolphin ao consumidor é o painel multimídia, cheio de possibilidades para que motorista e passageiros se divirtam com o carro durante os deslocamentos, vem daí a palavra "diversão" do slogan escolhido. Além da conectividade com a Internet e a possibilidade de espelhar telas de celulares, tela pode transmitir jogos de videogame, uma das opções que mais chamou atenção dos convidados presentes, plateia formada por revendedores da marca no País e imprensa especializada.

O destaque é a e-Platform 3.0, desenvolvida pela BYD para veículos 100% elétricos. A tecnologia é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro, o que promete melhorar a segurança e a autonomia, além de garantir, conforme apresentado, uma experiência de condução inteligente.

Outra vantagem desta plataforma é a distância entre eixos de 2,7m, que deixa o veículo mais espaçoso internamente. Isso faz com que os passageiros do banco traseiro tenham mais espaço para as pernas. O assoalho na parte traseira também é plano, o que melhora o conforto dos passageiros. Este é um ponto forte da experiência no Dolphin, ainda mais que os modelos hatch tradicionais da indústria sempre deixam a desejar neste quesito.

Carregamento

O BYD Dolphin EV se beneficia da bateria Blade de 44.9kWh, uma evolução quando se trata de segurança, durabilidade e desempenho na indústria de veículos elétricos. Conforme apresentado, com a carga a cem por cento, o Dolphin roda 291 quilômetros e, segundo dados do Inmetro, é o veículo com melhor eficiência energética disponível no Brasil, ou seja, ele é o que melhor aproveita a capacidade da bateria com 0,42MJ/km*.

A bateria pode ser recarregada com um adaptador e é possível usar até uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de alta potência que estão em shoppings, postos, estacionamentos e muitas residências, a bateria do Dolphin pode ir de vinte a oitenta por cento em cerca de 25 minutos.



O novo veículo pode acelerar de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 150 km/h. Três modos de condução podem ser selecionados: Sport, ECO e Snowfield. Trata-se também do primeiro veículo de série com sistema de distribuição de energia "8 em 1", que integra diversos sistemas do veículo para aumentar a eficiência em até 89%.

O carro vem ainda com Controle de Cruzeiro (piloto automático) para ajudar nas viagens e uma imagem panorâmica que oferece ao motorista uma visibilidade de 360 graus para manobras seguras do veículo. Além disso, controle eletrônico de estabilidade, controle de tração, controle de subida e retenção automática do veículo estão incluídos para auxiliar os motoristas.



O BYD Dolphin EV chega ao Brasil nas cores Cinza (Grey), Rosa (Afterglow Pink) e Amarelo (Cheese Yellow). A garantia é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria Blade contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.

