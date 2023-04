Novo Nissan Sentra Exclusive está à venda no Brasil a partir de R$ 171.590

As lojas da marca receberam, inicialmente, a versão Advance. Agora, contam também com a topo de linha Exclusive

A versão Exclusive do Novo Nissan Sentra já está disponível nas concessionárias de todo o País. As lojas da marca receberam, inicialmente, a versão Advance. Agora, passam a contar também com a topo de linha Exclusive, complementando a linha que seguirá com estas duas versões no mercado nacional.

A versão Exclusive do Novo Nissan Sentra está disponível nas mais de 190 concessionárias da marca japonesa em todo o Brasil e tem preço sugerido de R$ 171.590. O sedã também pode ser encontrado no serviço de assinatura Nissan Move.

Entre os itens únicos do Novo Sentra Exclusive está a possibilidade de escolher entre duas opções de acabamento do interior: totalmente preto ou na cor Sand.

Outros equipamentos só encontrados na versão são: a partida remota do motor, piloto automático inteligente (ICC) com comandos no volante, retrovisores externos rebatíveis eletricamente, teto solar com controle elétrico, alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa (LDW+I-LI), monitoramento de Ponto Cego (BSW) e sistema premium de som Bose com 8 alto-falantes.

Ação Especial

Quando iniciou as vendas do Novo Nissan Sentra, a marca japonesa ofereceu um pacote especial para os 100 primeiros compradores do modelo pela internet e todas as unidades foram vendidas em poucos dias.

Os 100 primeiros compradores estão recebendo como cortesia um kit com itens exclusivos que contém o pacote Plus do Nissan Protect (três anos de revisões grátis e um ano extra de Nissan Way Assistance), cartão combustível no valor de R$ 1 mil, uma viagem especial criada pela agência especializada em roteiros personalizados Instaviagem, com direito a duas diárias, experiências únicas, jantar, seguro e presente no quarto. Uma mala de viagem personalizada criada em parceria pelo Estúdio de Design da Nissan América Latina e pela marca de streetwear Pace completa o conjunto.

