Novo Nissan Sentra já está disponível no serviço de assinatura Nissan Move

O recém-lançado Novo Nissan Sentra já está disponível no serviço de assinatura de veículos Nissan Move. Assim, o sedã da marca japonesa chega simultaneamente às concessionárias e ao programa all inclusive da Nissan, que traz tudo incluso no valor da mensalidade.

No Nissan Move, o Novo Sentra tem parcelas mensais a partir de R$ 3.499 (Advance), R$ 4.049 (Exclusive) e R$ 4.109 (Exclusive com interior Premium). Esses valores incluem seguro, manutenção, taxas, impostos e assistência 24 horas.

Os planos disponíveis permitem a personalização, com opções que vão de 12 a 36 meses de contrato e que levam em consideração variações de quilometragem de rodagem por mês.

O serviço pode ser contratado por meio do site da Nissa Move ou direto nas lojas da marca, que também são o ponto de retirada do veículo.

O Nissan Move tem cobertura nacional e está presente em mais de 190 concessionárias em todos os estados e Distrito Federal.

Toda a linha

Além do Novo Nissan Sentra, o Nissan Move oferece toda a linha de modelos da marca vendida no Brasil: Novo Kicks, Nova Frontier, Versa e o 100% elétrico Leaf.

Todos são encontrados em todas as suas versões (Novo Kicks e Versa nas opções Sense, Advance e Exclusive; Leaf Tekna e a picape Frontier nas seis versões disponíveis – S, SE, Attack, XE, Platinum e PRO4X).

Tudo Incluso

O Nissan Move garante ao cliente a possibilidade de usar um modelo Nissan com toda tranquilidade e facilidade, pois é um serviço que "inclui tudo". Além disso, o cliente tem a vantagem de escolher veículos sempre novos.

All Inclusive

IPVA

Seguro

Revisões

Assistência 24 horas Nissan Way Assistance

Previsibilidade de gastos

Contratação 100% online ou na rede de concessionárias

Planos Flexíveis (por quilômetros rodados ou por meses)

Possibilidade de antecipação de parcelas com desconto

Atendimento de Pós-Venda na Rede Nissan em todo o país (190 pontos)

Tranquilidade

Qualidade Japonesa





