Novo Nissan Sentra em duas versões e múltiplas vantagens

Chega ao mercado brasileiro a oitava geração do Nissan Sentra. A marca japonesa traz um novo design, muita tecnologia, conforto e segurança.

Para isso cresceu em toda as dimensões do carro, redefiniu linhas e embarcou uma série de itens a exemplo de visão 360º inteligente e detecção de objetos em movimento (AVM + MOD), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), alerta Inteligente de atenção do motorista (I-DA), bancos com Tecnologia Zero Gravity, controle dinâmico de chassi integrado, partida remota do motor e sistema premium de som Bose com 8 alto-falantes.

O automóvel é ofertado em duas versões: Advance 2.0 CVT por R$ 148.490 e Exclusive 2.0 CVT por R$ 171.590. Essa última com uma variação no acabamento interno - bem mais luxuoso - que chega ao valor de R$ 173.290, com o nome de Exclusive 2.0 CVT Interior Premium.

O design busca uma intersecção entre a esportividade e a elegância, cujas linhas, diz a montadora, ultrapassam a busca por estilo e ajudam a reduzir o arrasto, influindo positivamente no consumo de combustível em cerca de 10%.

Faróis de LED e lanternas em formato bumerangue, teto solar amplo, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro reforçam beleza e modernidade.

A marca adotou o volante em forma de "D", com a base achatada, e deixou à mão aletas para troca de marchas manuais e o acionamento do Piloto Automático Inteligente (ICC). O resultado é um espaço suficientemente confortável para se atravessar grandes distâncias.

E por falar em grandes distâncias, ajudam muito os controles elétricos de ajuste do banco (apenas do motorista) e o piloto automático que permite definir uma velocidade constante, sem a necessidade de intervenção, inclusive monitorando automaticamente a distância do veículo seguinte.

Um painel de 7 polegadas, colorido, bem posicionado, expõe informações do computador de bordo, que tem funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa, aviso de abertura das portas, quilometragem total e parcial e mensagens de alerta.

Três entradas para recarga de aparelhos parecem pouco hoje em dia. E são mesmo. Duas ficam na frente, sendo uma delas do tipo "C", e apenas uma atrás.

Outro ponto de atenção é o conforto acústico da cabine. Há um trabalho direcionado para reduzir a percepção do incômodo gerado por barulhos e vibrações de motor, o que potencializa o sistema de som.

Uma novidade trazida desta vez é a tecnologia Zero Gravity da própria Nissan, nascida de estudos de ergonomia, e aplicados aos bancos dianteiros e traseiros, cuja promessa é aliviar a tensão nas costas e proporciona viagens mais longas sem cansaço.

O porta-malas de 466 litros e o banco traseiro rebatível aumentam a flexibilidade destinada ao transporte de itens maiores.

O carro está disponível nas cores Preto Premium (sólida) e Prata Classic (metálica), e nas opções de dois tons Branco Diamond com teto Preto Premium e Cinza Grafite com teto Preto Premium (metálicas/sólidas), que são exclusivas para a versão Exclusive, e impactam quando associadas à impressionante cor dos bancos na variação premium.

Tecnologia

Monitorar, reagir e proteger são os pilares da parte do conjunto tecnológico de assistência ao motorista, chamado Nissan Safety Shield.

Alerta de colisão frontal (I-FCW) dispensa explicação; visão 360º inteligente com detecção de objetos em movimento (AVM + MOD); alerta inteligente de mudança de faixa (LDW); monitoramento de ponto cego (BSI); piloto automático inteligente (ICC); faróis automáticos inteligentes (HBA) e sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), são algumas das gratas novidades no campo do monitoramento.

Já a reação vem na frenagem inteligente (FEB), prevenção em caso de mudança de faixa (I-LI), controle dinâmico de chassi Integrado, capaz de distribuir automaticamente os pesos a fim de manter o carro na trajetória correta.

Além de seis airbags (frontais, cabeça e laterais) para proteger. No calor de Fortaleza, mérito para a partida remota do motor que permite acioná-lo à distância e dessa forma ligar o ar-condicionado com a chave inteligente I-Key.

O Novo Sentra vem com a 3ª geração da família de motores MR20DD, desenvolvido para ser mais potente, embora mais eficaz.

Movido exclusivamente a gasolina, desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.

O câmbio CVT XTronic simula oito marchas e respondeu muito bem na estrada, em teste realizado pelo O POVO em São Paulo. Os 3 anos de garantia de fábrica, sem limite de quilometragem, completam a boa experiência trazida pela marca japonesa.

Versões e equipamentos

Confira os principais equipamentos de série de cada versão:

Advance 2.0 CVT

Acabamento dos bancos em material sintético na cor preta

Acendimento inteligente dos faróis (sensor crepuscular)

Airbags duplos na frente, laterais e cabeças (6)

Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW)

Alerta de Objetos no Banco Traseiro

Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA)

Ar-condicionado automático digital de duas zonas

Assistente Inteligente de Frenagem (FEB)

Assinatura dos faróis dianteiros em LED

Banco do motorista com regulagem elétrica

Banco traseiro bipartido e dobrável com tecnologia Zero Gravity®

Bancos dianteiros aquecidos e com tecnologia Zero Gravity®

Câmera de estacionamento traseira

Central multimídia de oito polegadas

Faróis dianteiros e de neblina de LED

Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (ISOFIX)

Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)

Painel de instrumentos com display central em TFT de sete polegadas

Portas USB dianteiras (Tipo A + tipo C) e traseira (Tipo A)

Retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de direção

Rodas de liga leve de 17" diamantadas e pneus 215/50 R17

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

Sistema de som com 6 alto-falantes

Troca de marchas no volante (paddle shift)

Exclusive 2.0 CVT

Todos da Advance mais:

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA)

Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+I-LI)

Faróis automáticos inteligentes (HBA)

Monitoramento de Ponto Cego (BSW)

Partida remota do motor

Piloto Automático Inteligente (ICC) com comandos no volante

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente

Sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes

Teto solar com controle elétrico

Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD)

Os 100 primeiros

As vendas iniciadas no último dia 16, traziam vantagens para os 100 primeiros compradores que, por meio do endereço www.novosentra.nissan.com.br, se tornassem proprietários do novo Sentra.

Estes ganhariam, entre outras coisas, um cartão combustível no valor de R$ 1 mil, uma viagem especial criada pela agência especializada em roteiros personalizados Instaviagem, duas diárias, jantar, seguro e presente no quarto, além de uma mala de viagem personalizada. O POVO apurou que na manhã do dia 17, 50 veículos já haviam sido vendidos.

