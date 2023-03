Picape Ford F-150 tem primeiro lote esgotado em minutos

No último dia 16 de fevereiro, a venda foi aberta para todo o público e as unidades remanescentes foram vendidas em nove minutos

A Ford F-150 foi lançada no Brasil com o valor de pré-venda a partir de R$ 470.000 e esgotou as 500 unidades disponíveis em minutos. No primeiro lote, aberto no último dia 14, a Ford priorizou os clientes da marca e 250 veículos foram arrematados em menos de uma hora. No dia 16 a venda foi aberta para todo o público e as unidades remanescentes duraram nove minutos.

Junto com a F-150 a Ford estreou um novo sistema de e-commerce. As reservas foram feitas por processo online, que permitiu registrar todos os pedidos de forma rápida, atendendo as preferências de versão, cor e local de entrega de cada cliente.

Novos lotes da picape F-150 estão programados para entrega durante o ano e ela poderá ser encontrada nas concessionárias da Ford, juntando-se ao portfólio de produtos da marca.

Itens exclusivos da F-150

A Ford F-150 traz para o mercado uma carroceria feita de alumínio ultrarresistente e o motor V8 5.0 mais potente da categoria, com 405 cv. Ela também é a única com transmissão automática de 10 marchas e vem com pacote off-road completo, incluindo tração 4x4, bloqueio eletrônico do diferencial e oito modos de condução.

A nova picape estreia no Brasil o sistema multimídia e de conectividade Sync 4 de nova geração. É equipada também com oito airbags, teto solar panorâmico, painel digital de 12 polegadas e ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais.

A sua caçamba de 1.370 litros conta com revestimento protetor especial, tampa com acionamento elétrico, escada de acesso, iluminação em LED e tomada de 110 V. Ela também é capaz de rebocar 3.515 kg e já vem com preparação para engate, controle de freio e de oscilação e assistente de manobras.

A F-150 oferece duas versões: a esportiva Lariat, lançada por R$470.000, e a topo de linha Platinum, de luxo, por R$490.000. A Lariat possui itens de acabamento externo escurecido, como as rodas, grade e maçanetas, e interior com destaques em tom avermelhado.

A Platinum exibe elementos cromados na carroceria e apliques em tom terroso na cabine, além de detalhes exclusivos como o oval Ford prateado no volante. Ela traz ainda uma mesa de apoio no console, com manopla do câmbio rebatível, e estribo com acionamento elétrico. Faróis de LED, rodas aro 20 com pneus Hankook 275/65 R20 todo-terreno e sistema de som da B&O, são de série em ambas as versões.

