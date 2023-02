Pré-venda da Ford F-150 está liberada no Brasil a partir de R$ 470.000

A picape pode ser reservada por clientes da Ford e estará disponível para todo o público a partir do dia 16, no site da marca

A pré-venda da F-150 já está disponível para clientes da Ford. O modelo é oferecido, inicialmente, para clientes que tenham comprado um veículo novo da marca nos últimos 10 anos. Nesta quinta-feira, 16, estará disponível para todo o público.

A F-150 2023 chega na versão Lariat, por R$ 470.000 e Platinum, por R$ 490.000. As reservas devem ser feitas pelo site da Ford mediante pagamento de uma entrada equivalente a 10% do preço do modelo.

Ao se inscrever, o cliente escolhe a versão, a cor, a concessionária para entrega do veículo e preenche algumas informações. O próprio site gera o boleto para o pagamento da reserva, que conta com um prazo de sete dias para confirmação. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, com entrega das primeiras unidades entre 90 e 120 dias.

Desempenho e equipamentos

A F-150 vem equipada, em ambos os modelos, com motor V8 5.0 de 405 cv e transmissão automática de 10 marchas. Esse conjunto é o mesmo do Mustang, com calibração específica para a picape, e acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos.

O desempenho off-road é garantido pela tração 4x4, com opções High, Low ou sob demanda, bloqueio eletrônico do diferencial e pacote FX4, além de oito modos de condução.

Entre outras exclusividades, a F-150 é a única do segmento com carroceria feita em liga de alumínio leve e ultrarresistente, que favorece a performance, o consumo de combustível e a capacidade de carga.

Possui painel digital de 12 polegadas, teto solar panorâmico, oito airbags e ajuste elétrico com memória dos bancos, volante e pedais.

Suas tecnologias de assistência incluem piloto automático adaptativo com stop & go, frenagem autônoma com detecção de pedestres, câmera traseira com detecção de objetos e assistência em descidas, manobras evasivas e cruzamentos, entre outras.

Segundo a Ford, a F-150 é a primeira no Brasil a trazer o sistema multimídia e de conectividade Sync 4 de nova geração, com conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

A F-150 tem caçamba de 1.370 litros com tampa de acionamento elétrico, escada de acesso, tomada de 110 V, iluminação em LED e revestimento protetor do tipo “spray-in”.

Além disso, vem com preparação para engate de reboque de até 3.515 kg, com controle de freio e de oscilação e um assistente exclusivo com câmera que facilita as manobras. Os sistemas de iluminação e câmeras externas 360º são outros diferenciais.

